Résumé de Demain nous appartient épisode 1344 du 19 janvier 2023

Dans l'épisode 1344 de Demain nous appartient du jeudi 19 janvier 2023, Roxane demande à Aurore de falsifier un test ADN pour elle. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1344 de DNA du jeudi 19 janvier, David ment à la police en faisant passer Mélissa pour Aurélie Doumergue. Il prétend qu'il a tué sa sœur pour se défendre car elle était devenue folle. Derrière la vitre sans tain, Roxane se sent coupable de laisser son frère se sacrifier pour elle, mais Aurore pense que c'est la meilleure solution et lui apprend qu'il est condamné, il souffre d'un cancer à un stade avancé. De son côté, Lisa a de sérieux doutes sur cette version des faits et soupçonne David d'avoir falsifié la scène de crime pour protéger sa vraie sœur, Roxane. Elle trouve en effet louche que le contenu des ordinateurs de la victime ait été effacé et que la prétendue Aurélie Doumergue ait son propre prénom tatoué sur la peau. D'ailleurs, elle a la ferme intention de faire un test ADN pour le confirmer. Pour Roxane, il n'y a qu'une seule solution : Aurore doit remplacer l'échantillon de Mélissa par un échantillon de son ADN à elle. Acceptera-t-elle ?

Ailleurs à Sète, Bart rencontre une femme âgée près de la tombe de Louise et pense que c'est Adèle. Il fait erreur, il s'agit en fait d'Arlette, une dame un peu trop curieuse qui n'a pas pu s'empêcher de lire leurs lettres. Mais qui est donc Adèle ? Dans une nouvelle lettre, elle explique à Bart qu'elle préfère en rester à une relation épistolaire, selon elle, leurs situations sont difficilement comparables car elle est responsable de la mort de son compagnon. Bart ne sait plus quoi faire : continuer à lui écrire en sachant qu'il ne la connaîtra jamais ou s'arrêter avant d'être déçu ? Sara le pousse à continuer. À la fin de l'épisode de DNA du 19 janvier, au cimetière, une jeune femme se recueille devant la tombe de Teddy Fournier en pensant à la lettre qu'elle a écrite à Bart. C'est Adèle.

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le jeudi 19 janvier sur TF1, Julie a parlé de Nathan à sa mère et son beau-père et leur envoie une photo. Nathan est rassuré de savoir que sa mère trouve qu'il a l'air sympathique. Mais au Spoon, il est rattrapé par ses problèmes. Il a obtenu une avance sur son salaire qu'il donne à son père pour qu'il le laisse tranquille, mais ce qu'il voulait éviter à tout prix arrive… Bruno comprend qu'il est le père de Julie. Il lui donne son numéro de téléphone car il aimerait parler avec elle.