Résumé de Demain nous appartient dès le 6 février 2023

DEMAIN NOUS APPARTIENT. Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 6 février 2023, Muriel et Chloé risquent d'avoir un grave accident de voiture. Résumé.

Dans les épisodes de DNA diffusés à partir du lundi 6 février sur TF1, tandis que Mélanie a un comportement de plus en plus suspect concernant la mort de Pujol, François pose des questions à Patrick Faure. Mais celui-ci ne lui donne pas les réponses espérées : il lui suggère que sa propre mère aurait pu faire du mal à son père. Pour sa part, excédée du comportement de François, qui est complètement aveuglé par cette histoire, Charlie décide de retourner vivre chez Sylvain et Christelle. Leur couple résistera-t-il à cette épreuve ? De son côté, Muriel interroge également Patrick. Furieux, celui-ci lui promet des révélations… Plus tard, complètement sous le choc, Muriel prend le volant. Tentant de la calmer, Chloé monte également dans sa voiture, mais Muriel roule trop vite et risque de percuter un camion. Éviteront-elles l'accident ?

En parallèle, dans les épisodes de DNA de la semaine du 6 février, Bénédicte fait la connaissance d'une nouvelle patiente, Luna Aznar. Il s'agit d'une danseuse qui a eu un accident de trottinette. Suite à ses blessures, la jeune femme pense qu'elle ne pourra plus jamais danser comme avant. Bénédicte se veut rassurante, mais elle est touchée par cette histoire. À tel point qu'elle décide finalement d'interdire à Dorian de s'acheter une trottinette électrique. En revenant sur la promesse qu'elle avait faite, Bénédicte s'attire les foudres de son fils.

Ailleurs à Sète, depuis qu'il s'est fait avoir par une manipulatrice, Martin n'est plus d'humeur à faire des rencontres, mais Nordine pense que la solitude pèse à son père et demande à Aurore de lui présenter une amie. Finalement, le dîner organisé tourne court puisque cette fameuse amie est déjà en couple. Dans les épisodes de Demain nous appartient à partir du 6 février, Nordine et Manon incitent Martin à essayer les sites de rencontre. Et ça marche puisque très vite, le commandant a un rendez-vous avec une Sétoise. Martin trouvera-t-il l'amour ?