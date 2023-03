Ici tout commence du 29 mars 2023 : Charlène fait du chantage à son père (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 631 d'Ici tout commence ce mercredi 29 mars, Teyssier comprend que Louis est le corbeau, mais Charlène lui demande de ne rien faire. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 631 d'Ici tout commence du 29 mars, avertie du secret d'Enzo, Charlène est inquiète, elle voudrait comprendre le lien entre cette histoire de fausse identité et son père. Louis pense qu'Enzo a menti pour se couvrir, mais Charlène n'est pas de cet avis et a bien l'intention d'en savoir plus. De son côté, comprenant que Louis et Charlène ont repris leur relation, Clotilde met son frère en garde, s'il lui a révélé les secrets, elle est sûre que Charlène les répètera à Teyssier. Effectivement, maintenant réconciliée avec son père, Charlène décide de lui parler des secrets. Il y en aurait un qui le concerne… Teyssier comprend que Louis est derrière tout ça et ne se privera pas de le lui faire payer. Mais déterminée, Charlène veut lui faire promettre de laisser Louis en dehors de tout ça, il n'a pas le choix : soit il ne dit à personne que c'est Louis qui a révélé les secrets, soit il n'a plus de fille.

En parallèle, toujours à l'Institut, David, Tom, Solal et Axel sont soulagés d'avoir retrouvé leurs téléphones. Ils réalisent alors qu'ils sont drogués et auraient beaucoup de mal à se passer de leurs portables, ne serait-ce qu'un week-end… Axel a une idée : il propose d'essayer de décrocher pendant 24 heures. David gardera son téléphone et celui de Solal. Morts d'ennui, les deux amis décident de se focaliser sur la cuisine pour oublier le manque. Et ça marche, Olivia admire leur travail. Dans l'épisode d'ITC du mercredi 29 mars, Axel et Solal ne tardent pas à découvrir le mauvais côté de leur désintox : une interro a été annoncée sur le groupe WhatsApp, et bien sûr, ils n'étaient pas au courant. Ils n'ont pas pu réviser !

Enfin, dans l'épisode d'Ici tout commence diffusé le 29 mars sur TF1, c'est le grand jour pour la brigade féminine qui est à la tête du Double A. Stressées mais motivées, les filles ont du mal à tenir le rythme en plein coup de feu. La salle est complète, ce n'était pas prévu, mais elles se remobilisent et tiennent le coup. Le service est un succès, Ambre, Deva, Jasmine et Hortense ont adoré travailler ensemble et voudraient remettre ça, mais Théo a une mauvaise nouvelle. Il est fier d'elles et les félicite, mais elles ne devraient pas s'enflammer, le Double A n'est pas un laboratoire d'expérimentation et pour lui, cela ne devait avoir lieu qu'une seule fois. Pour sa part, Ambre n'est pas prête à lâcher l'affaire.