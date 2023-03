Ici tout commence dès le 3 avril 2023 : Anaïs choisira-t-elle Théo ? (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans les épisodes d'Ici tout commence diffusés dès le lundi 3 avril, blessée par ce que lui a fait Lisandro, Anaïs se rapproche de Théo. Résumé en avance et spoilers.

Dans les épisodes d'Ici tout commence diffusés à partir du 3 avril, Anaïs s'est réfugiée à la coloc avec ses amies, elle a du mal à réaliser que Lisandro l'a trompée… Furieuse contre lui, elle est perdue et ne sait même pas si elle a envie de le pardonner ou non. Et même si Lisandro se confond en excuses et est certain qu'elle est la femme de sa vie, Anaïs ne veut rien entendre. D'ailleurs, elle s'en va trouver du réconfort auprès de Théo. Elle ira même jusqu'à lui donner rendez-vous dans un lieu intime et se montre très entreprenante avec le chef, au point de vouloir l'embrasser. Mais a-t-elle vraiment envie d'être avec Théo ? N'essaye-t-elle pas tout simplement d'oublier Lisandro ?

En parallèle, dans les épisodes d'ITC de la semaine du 3 avril, le vote pour élire le nouveau directeur de l'Institut ne se passe pas comme prévu. En effet, craignant qu'Emmanuel ne se retourne contre elle s'il est élu, Clotilde décide de se porter candidate. En outre, incapable de choisir entre sa famille biologique et sa famille adoptive, Axel décide d'interrompre le vote et suggère de laisser voter les élèves à leur place. Après tout, ce sont les premiers concernés et il estime qu'ils ont leur mot à dire. La décision est prise : exceptionnellement, les élèves éliront le nouveau directeur de l'Institut. Qui de Teyssier, Clotilde ou Louis sera élu ?

Toujours à l'Institut, David passe un mauvais quart d'heure en cuisine. La cheffe Guinot a demandé à ses élèves de désosser une caille afin d'évaluer leur technique. Alors qu'Ethan obtient un 20/20 et Solal un 13/20, Claire lui met un 5/20 ! Il a fait un vrai massacre, il ne maîtrise pas du tout la technique et doit se reprendre absolument. Dans les épisodes d'Ici tout commence diffusés à partir du 3 avril sur TF1, David veut se prouver à lui-même qu'il est capable de réussir l'exercice et, par fierté, il refuse l'aide de Deva.