"Infiltrée" sur France 2 : faut-il voir la série avec Audrey Fleurot ?

Audrey Fleurot est la star de la nouvelle série de France 2, à découvrir dès ce lundi 25 septembre 2023. Mais faut-il voir "Infiltrée" ?

Audrey Fleurot va-t-elle de nouveau faire un hold-up d'audiences ? Ce lundi 25 septembre 2023, l'actrice adorée du public troque le costume de Morgane Alvaro (HPI sur TF1) pour celui d'une chimiste mère célibataire. France 2 diffuse ce soir les deux premiers épisodes d'"Infiltrée", nouvelle série événement de la Deux. Si les deux séries policières ont pour point commun la comédienne, la comparaison s'arrête là.

Dans "Infiltrée", Audrey Fleurot incarne une chimiste prise au piège quand son fils devient dépendant à une nouvelle drogue de synthèse. Coincée par la police, elle se retrouve contrainte d'infiltrer un réseau de trafiquants de drogue pour le sauver. Au casting, elle donne la réplique à Thierry Neuvic, acteur également incontournable du paysage télévisé français, dans le rôle du policier.

"Infiltrée" possède ainsi de nombreux atouts qui ont de quoi charmer les amateurs de séries policières. sur le papier Mais qu'en dit la critique ? Les avis de la presse divergent. Allociné s'est laissé séduire par ce "thriller efficace qui repose sur un duo de comédiens qui fonctionne à merveille." Mais Sud Ouest ne s'est pas laissé séduire par cette nouvelle fiction française, estimant que la série "passe à côté de son sujet".

Une série "alléchante" mais décevante ?

Pour Le Point, même constat : si la série est "alléchante" de part son casting mais aussi les noms que l'on retrouve en coulisses (il s'agit d'une nouvelle création de Frédéric Krivine et Emmanuel Daucé, à qui l'on doit "Un village français"), elle se révèle "un brin décevante" au final : "La faute à une première partie qui s'étire trop longuement pour poser les enjeux et à une mise en scène [...] parfois ampoulée. Il faut attendre le quatrième opus et l'infiltration à proprement parler pour que la série gagne en profondeur et en intensité."

"Infiltrée" est une mini-série en six épisodes. Les deux premiers sont à découvrir à 21h10 ce 25 septembre 2023. Il faudra ensuite patienter la semaine prochaine pour découvrir la suite, ou se rabattre sur la plateforme de streaming france.tv pour découvrir les épisodes en replay. La série doit prendre fin sur France 2 le 9 octobre 2023.