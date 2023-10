Faut-il voir "La chute de la maison Usher" de Mike Flanagan sur Netflix ? Notre critique

"La chute de la maison Usher", série d'horreur de Mike Flanagan très attendue sur Netflix, sort ce jeudi 12 octobre. On l'a vue, voici notre avis critique.

La saison d'Halloween bat son plein sur Netflix, comme on peut le remarquer avec la mise en ligne de nombreux programmes horrifiques. Le plus attendu est probablement "La chute de la maison Usher", dernière série de Mike Flanagan ("The Haunting of Hill House", "Bly Manor", "Sermons de minuit", "Midnight Club") mise en ligne ce jeudi 12 octobre, avant qu'il ne rejoigne Prime Video.

Dans cet hommage à l'oeuvre d'Edgar Allan Poe, on suit une riche et puissante famille à la tête d'un empire pharmaceutique dans la pire semaine de son existence : chaque jour (ou presque), l'un des six enfants du patriarche, Roderick Usher, meurt dans des circonstances aussi troublantes que sanglantes.

Il est possible de prendre un certain plaisir devant ce jeu de massacre plutôt mystérieux et divertissant, puisque Mike Flanagan sait parfaitement tenir en haleine son public. Ce qui rend la fin du visionnage d'autant plus décevante. Car malheureusement, "La chute de la maison Usher" est, à ce jour, la moins bonne série de Mike Flanagan.

Le créateur de la série a décidé de frapper un grand coup pour dénoncer le capitalisme et les puissantes familles à l'origine de la crise des opiacés aux Etats-Unis. La famille Usher brandit ainsi un miroir à peine voilé aux Sackler, une famille de milliardaires américains à la tête de laboratoires pharmaceutiques considérés comme responsables de plus de 50 000 morts depuis la fin des années 1990.

Adieu la subtilité

Mike Flanagan est visiblement très en colère, puisque le scandale dénoncé est écrit avec beaucoup de grossièreté et très peu de subtilité. Chaque épisode est répétitif et suit le même schéma : un membre de la famille aussi insupportable que le reste de sa fratrie finit par mourir dans des circonstances sanglantes dans les dernières minutes, sans que ça ne suscite aucune émotion.

Et c'est là tout le problème de "La chute de la maison Usher" : jamais on ne s'identifie aux personnages, jamais on ne s'inquiète de leur sort. Pire encore pour une série d'horreur : elle ne fait jamais peur.

Le dénouement, qui met beaucoup trop de temps à arriver, est immédiatement décevant, tout comme la morale finale écrite à coup de gros sabots, comme si Mike Flanagan lui-même était pressé de se débarrasser de cette myriade de personnages insupportables. Comme le spectateur, finalement.