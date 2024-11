Commandant Saint-Barth : un habitué des seconds rôles prend du grade, que raconte (et que vaut) la série de TF1 ?

AU PROGRAMME TV - TF1 | 21H10. Commandant Saint-Barth, sur TF1, mêle ambiance tropicale et policier décalé, avec un habitué des seconds rôles qui prend du grade...

Une île paradisiaque des Caraïbes, un flic fantasque à la Belmondo, des enquêtes loufoques et des personnages hauts en couleur : bienvenue dans l'univers de Commandant Saint-Barth, la série policière de TF1 qui a été programmée à partir du jeudi 21 novembre 2024. Le comédien Florent Peyre y incarne un enquêteur vraiment pas comme les autres.

Seize ans après avoir quitté son île natale, Gabriel Saint-Barthélémy fait son grand retour en tant que commandant de police. À peine le pied posé au sol, il doit déjà enfiler le bleu de chauffe : le corps sans vie d'une jeune femme, Tina, vient d'être retrouvé perché en haut d'un cocotier. De quoi a bien pu être victime cette plagiste appréciée des touristes ? C'est ce que va tenter de découvrir le héros, en opérant selon ses propres méthodes bien peu orthodoxes.

Car "Saint-Barth", comme le surnomment les locaux, ne fait rien comme tout le monde. Ayant grandi dans le plus grand resort de l'île dirigé par son père, il connaît les moindres recoins et se plaît à taper l'incruste en toute occasion pour mener ses investigations. Une approche qui ne manque pas de dérouter sa nouvelle équipe, notamment sa jeune collègue George Mondésir (Philypa Phoenix). Entre planques improbables, déguisements farfelus et combats spectaculaires (dont un strip-tease dès le premier épisode !), le commandant n'hésite devant rien pour résoudre les affaires.

Pour les amateurs de Tropiques Criminels... ou de HPI ?

Au fil des 6 épisodes de 52 minutes de Commandant Saint-Barth, on suivra donc les enquêtes de ce drôle de personnage, sous la houlette expérimentée de Denis Thybaud, le réalisateur de plusieurs saisons de Tropiques Criminels sur France 2, que veut clairement concurrencer cette fiction. Pour incarner son fantasque héros, il a fait appel à l'humoriste et comédien Florent Peyre, vu récemment dans Le Fil d'Ariane, mais aussi dans de nombreux films comme Raid Dingue, Ducobu, mais aussi à la télévision dans Plus belle la vie, L'Art du crime, César Wagner ou Le Daron plus récemment. Plutôt habitué aux seconds rôles, il gagne ici un personnage taillé sur mesure, à la mesure des personnages loufoques et extravertis qu'il affectionne.

À ses côtés, on retrouve des visages bien connus des téléspectateurs. Joyce Bibring, remarquée dans Un soupçon sur Arte, interpréte Avril Rosier, une avocate et ex du commandant. Élodie Frenck, la commissaire Baccara, tente de faire rentrer Saint-Barth dans le rang. Mais aussi Philypa Phoenix (Balthazar), Roxane Bret ou Yannig Samot (Les Bracelets rouges). Sans oublier les somptueux paysages de la Guadeloupe, véritable écrin paradisiaque pour les intrigues de cette série.

Après HPI, TF1 tente aussi un nouveau pas vers le personnage de flic décalé. Commandant Saint-Barth ne marquera sans doute pas pour son scénario, mais bien pour l'énergie communicative de Florent Peyre, dont l'humour et la fantaisie éclatent à l'écran, et tente de détourner les codes de la comédie policière.