"Stars à nu : Laurent Maistret pudique, il a eu du mal à se déshabiller"

STARS A NU - Les personnalités masculines ouvrent le bal de la saison 2 de Stars à nu en se déshabillant sur TF1 pour sensibiliser au dépistage des différents cancers qui touchent les hommes.

[Mis à jour le 05 février 2021 à 20h50] Ce n'est pas forcément évident de se déshabiller intégralement devant un public et des millions de téléspectateurs. C'est ce qu'a ressenti Laurent Maistret en participant à l'émission Stars à nu. L'ex-finaliste de Koh Lanta et gagnant de Danse avec les stars 2016 fait partie des sept hommes à participer à la saison 2 de l'émission de TF1, avec de Gil Alma, Christophe Beaugrand, Cartman, Vincent Desagnat, Jeanfi Janssens et Camille Lacourt. Et comme il a pu l'avouer dans une interview à TV Mag, "c'était compliqué" de dévoiler son intimité à la télévision. "Je pense que j'étais celui qui a eu le plus de mal à montrer son sexe. Je n'étais pas chaud du tout pour le faire."

Le candidat de Star à nu, qui a eu des proches, dont sa mère, qui se sont battus contre le cancer, a donc dû combattre ses inhibitions. "Je n'ai aucun problème à me mettre torse nu mais de montrer mon intimité est compliqué pour moi. Depuis tout petit d'ailleurs, j'ai toujours été gêné," a confié Laurent Maistret au média spécialisé en revenant sur son expérience dans l'émission. Cela ne l'a pas empêché de se prêter au jeu pour la bonne cause. Pour rappel, ce programme, diffusé sur TF1, vise à sensibiliser au dépistage des cancers, principalement de la prostate, des testicules, du colon et des seins en montrant des personnalités bien connues se déshabiller en public, tout en partageant leur rapport à la maladie qui a pu les toucher de près ou de loin.

tout savoir sur stars à nu

Durant deux soirées, des stars, hommes et femmes, vont se déshabiller sur la scène du Lido de Paris pour sensibiliser au dépistage contre le cancer des testicules, de la prostate et du sein. Des personnalités vont également se confier sur le rapport à leur corps et à leur maladie.

Le 5 février 2021, sept hommes se mettent à nu sur la scène du Lido et devant les téléspectateurs de TF1. Il s'agit de Gil Alma, Christophe Beaugrand, Cartman, Vincent Desagnat, Jeanfi Janssens, Camille Lacourt et Laurent Maistret. La semaine suivante, ce sera au tour des personnalités féminines de se déshabiller : Maëva Coucke, Lola Dubini, Anaïs Grangerac, Linda Hardy, Nathalie Marquay et Inès Vandamme.

Stars à nu est composé de deux émissions : l'une centrée sur les hommes diffusé le vendredi 5 février 2021, et une seconde qui met en avant des célébrités féminines, diffusée le 12 février 2021. Les téléspectateurs pourront retrouver ces deux émissions sur TF1, dès 21h05. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre ce programme, pas de panique : les deux soirées seront mises en ligne en replay sur le site de streaming My TF1.

Stars à nu - au programme TV sur TF1