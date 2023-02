Affaire Denis Brogniart : "colères", "insultes"... Que reproche-t-on à l'animateur ?

Alors que la nouvelle saison de Koh Lanta débute sa diffusion sur TF1, l'ombre de l'affaire Denis Brogniart pèse. Fin janvier, l'animateur était en effet accusé de comportements déplacés avec certaines collègues. Que lui reproche-t-on exactement et a-t-il réagi ?

[Mis à jour le 21 février 2023 à 20h30] La diffusion de Koh Lanta : Le Feu Sacré sur TF1 réveille le spectre de "l'affaire Brogniart" parue dans le magazine Voici le 27 janvier 2023. Dans le magazine, plusieurs anciennes collaboratrices de l'animateur de TF1 ont fait part d'expériences peu agréables en compagnie de Denis Brogniart. On lui reproche notamment un comportement "pas loin du harcèlement moral" parfois mais aussi des "colères folles" ou encore des "insultes". Si, pour TF1, le sujet semble clos comme l'évoque Thierry Thuillier, certains autres témoignages paraissent. C'est le cas notamment de Laurent Maistret, qui s'est exprimé auprès du Figaro TV Mag le 20 février.

La veille du début de la diffusion de Koh Lanta : Le Feu Sacré sur TF1, Laurent Maistret était sur le plateau du Figaro TV Magazine pour évoquer sa propre émission d'aventure Apprentis Aventuriers. Il est également revenu sur son expérience avec Denis Brogniart, qu'il a côtoyé le temps de trois saisons de Koh Lanta. "Denis a le sang chaud et ne fait pas les choses à moitié. Je l'ai déjà vu s'énerver, mais pas forcément face à une femme. Avec les hommes, il est aussi sanguin. Il s'est déjà énervé contre moi" explique-t-il. "Lors de ma première saison de Koh Lanta, sur une épreuve, je n'étais pas allé jusqu'au bout et il avait été déçu. Il m'avait fait une réflexion un peu dure, du genre 'ça ne m'étonne pas de vous, Laurent'. C'était pour me réveiller, me bousculer, pour mon bien finalement." Laurent Maistret précise cependant que Denis Brogniart "peut être très humain. Quand ma mère est décédée, il m'a appelé."

"Le pire souvenir de ma carrière" évoque Marion Jollès-Grosjean

Denis Brogniart fait l'objet de graves critiques de la part d'anciens collaborateurs et d'anciennes collaboratrices. Le présentateur de TF1, qui fait les beaux jours de la Une avec Koh Lanta, est le sujet d'une enquête publiée par le magazine Voici ce vendredi 27 janvier 2023. Celle-ci rapporte plusieurs témoignages d'anciens collègues, en particulier des femmes, évoquant des pratiques "pas loin du harcèlement moral". En cause : des comportements "verbalement violents", "des humiliations publiques [...] terrifiantes" ou encore des "insultes" et des "colères folles".

Parmi ses accusatrices, on compte les témoignages de Charlotte Namura (qui s'est sentie "insultée et humiliée" après une colère de l'animateur lors d'une hésitation en coupure pub), d'Anne-Laure Bonnet ou encore de Marion Jollès. Pour cette dernière, travailler avec Denis Brogniart est "le pire souvenir de [sa] carrière". Plusieurs épisodes sont relatés au cours de cette enquête, et plusieurs racontent les colères de l'animateur. Un responsable syndical de TF1 est même catégorique : "Tout le monde sait que Denis Brogniart est capable de colères humiliantes en public, surtout avec les femmes."

Plusieurs anciens collaborateurs de TF1, plus particulièrement des femmes, accusent Denis Brogniart d'avoir été "verbalement violent" à leur encontre et d'"humiliations publiques" à base d'"insultes" et de "colères folles". La journaliste sportive Charlotte Namura l'accuse de l'avoir insultée sur le plateau du Mag en 2018, alors qu'elle hésitait sur une question à poser au public. Elle affirme qu'il lui aurait dit, lors de la coupure publicitaire, qu'elle n'était "qu'une merde, tout juste bonne à sourire." Charlotte Namura alerte alors sa hiérarchie, demandant à ne plus travailler avec celui qui l'avait "délibérément insultée et humiliée en plateau". De son côté, Anne-Laure Bonnet, assure qu'il ne "supporte pas la co-présentation et pique des colères folles avec ses subordonnées". Enfin, pour Marion Jollès-Grosjean, travailler avec le présentateur sur Auto Moto pendant deux ans a été "le pire souvenir de sa carrière".

Denis Brogniart a réagi aux accusations formulées par ses anciens collaborateurs et s'est exprimé dans les colonnes de Voici. Il a ainsi tenu à présenter ses excuses : "Je suis très engagé, perfectionniste et à l'occasion de deux directs sur TF1, où la pression est très intense, j'ai eu des mots qui ont dépassé ma pensée, des propos qui ont heurté certaines personnes et je le regrette. Rien ne justifie mon comportement, qui faisait suite à certaines difficultés." Cependant, il évoque également des "faits isolés" qui, selon lui, "ne rendent pas compte des relations privilégiées basées sur le respect et la bienveillance que j'entretiens avec les équipes techniques et rédactionnelles des programmes auxquels je participe depuis trente ans. Je tiens à présenter mes excuses à celles et ceux que j'ai pu blesser."

Dans la foulée des accusations publiées le 27 janvier dans Voici, Le Parisien a interrogé Thierry Thuillier, directeur de l'information chez TF1, au sujet d'un incident impliquant Denis Brogniart lors d'un tournage à Biscarosse le 14 juillet 2022. Suite à un problème à l'antenne, Denis Brogniart aurait "hurlé" sur une journaliste et une chargée de production. Thierry Thuillier confirme avoir bien reçu des "remontées" à ce sujet. Une enquête a été menée par le service des ressources humaines de TF1. Celle-ci tend à confirmer ce qu'il s'est passé mais a également pu mettre en lumière "plusieurs problèmes" notamment des moyens "sous-dimensionnés". Thierry Thuillier a pu discuter avec Denis Brogniart au sujet de cet incident : "J'ai eu un entretien avec Denis. On s'est dit les choses. Pour moi, le sujet est clos."