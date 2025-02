Koh Lanta 2025 : date de diffusion, principe du jeu, candidats... Tout savoir sur la nouvelle saison

Le retour de Koh Lanta a été programmé fin février 2025, avec une nouvelle saison inspirée d'une édition culte et pleine de surprises.

Quelques semaines seulement après la fin de "La tribu maudite", TF1 a reprogrammé son émission d'aventure Koh Lanta, avec une nouvelle édition 2025 qui promet quelques surprises. Le célèbre jeu d'aventure animé par Denis Brogniart venait à peine de couronner Thibault face à Charlotte lors de la finale la dernière édition, diffusée fin 2024, que la chaîne a levé le voile sur la thématique de la prochaine saison.

Koh Lanta envoie cette année encore les candidats aux Philippines, pour tenter de survivre sur des îles désertes. Ce sera ainsi la quatrième aventure consécutive dans la zone, décidemment privilégiée par Adventure Line Productions, qui produit le programme. Mais de nombreuses surprises et rebondissements sont déjà annoncés pour pimenter l'aventure et la rendre encore plus difficile que d'habitude. La production promet notamment des conditions climatiques particulièrement éprouvantes et "le plus grand coup de bluff de l'histoire de Koh Lanta". Un "coup de maître jamais vu jusqu'ici", comme le précise Denis Brogniart, qui a assuré qu'"il n'y en a jamais eu des comme cela et notamment sur la durée".

"La revanche des 4 terres", un concept de retour dans Koh Lanta

Le nom et le concept de la 32e ou 33e édition du jeu d'aventure (on ne compte plus) est baptisée "La revanche des 4 terres". Cette saison 2025 de Koh Lanta marque le retour d'une mécanique déjà expérimentée en 2020, à savoir la répartition des 24 nouveaux aventuriers en quatre tribus régionales représentant le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest de la France. A l'époque, la saison avait couronné Alexandra, mais avait été marquée par le décès de l'aventurier Bertrand Kamal.

Qui sont les 24 candidats de Koh Lanta en 2025 ?

Côté casting, TF1 a déjà mis en ligne les portraits des candidats dès la mi-février. La presse locale a aussi fait son office et présenté quelques candidats de Koh Lanta parmi les 24 en lice en 2025 : Jérôme, un peintre en bâtiment catalan de 43 ans, Benoît, champion de saut à la perche de 24 ans, Cynthia, une agent immobilière de 39 ans, Christian, brocanteur de 63 ans, ou encore Allan, le fils de Marjorie, une aventurière de 2017...

Des nouveautés pour Koh Lanta 2025

Autre particularité de ce Koh Lanta 2025, révélée cette fois lors dans un communiqué de TF1 début février, les téléspectateurs seront plus immergés que jamais grâce à l'ajout de pastilles indiquant régulièrement à l'écran la température, le taux d'humidité et l'heure locale sur les îles.

Une deuxième partie de soirée sera également proposée après les épisodes, à partir de la réunification, avec des débriefs, des interviews des éliminés et des invités venus analyser l'aventure en plateau auprès de Denis Brogniart. TF1 promet des "milliers d'heures d'images de toutes les saisons précédentes", "des archives inédites", un "top 10 des meilleurs radeaux aux meilleures cabanes" et des points sur les looks de Denis Brogniart au fil des ans.

Pour ce retour de Koh Lanta en 2025, TF1 reste fidèle à la mécanique de diffusion des précédentes éditions. La saison "La revanche des 4 terres" a été programmée à partir du mardi 25 février à 21h10. Les aventuriers reviendront ensuite en baver à l'écran tous les mardis soirs sur la première chaîne. Les épisodes et des bonus seront disponibles en replay et en streaming sur la plateforme TF1+.