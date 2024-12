En pyjama, avec un boa... Pour Miss France, Jean-Pierre Foucault prépare encore une surprise

Jean-Pierre Foucault reprend du service et présentera pour la 30e fois l'élection de Miss France, ce samedi. A 77 ans, le quasi-retraité de la télévision promet encore une surprise piquante pour son jubilé...

Ce samedi 14 décembre, l'élection de Miss France 2025 pourrait encore démarrer avec une petite surprise qui mettra un peu de piment d'entrée de jeu dans ce concours parfois un peu planplan. Avant que les 30 candidates régionales défilent sur la scène du Futuroscope, dans l'espoir de succéder à Eve Gilles, une autre star de la soirée pourrait jouer la carte de l'humour et envoyer au passage un message à ceux qui l'ont déjà enterré.

Jean-Pierre Foucault, présent depuis 1994 pour orchestrer le show, entamera en effet son 30e concours Miss France, à 77 ans. Le présentateur historique de TF1, qui a pris ses distances avec le petit écran ces dernières années, n'a pas pu résister à l'appel des miss, comme il l'a encore expliqué dans les médias cette semaine. Pour marquer ce jubilé, il réserve certainement une nouvelle entrée fracassante.

Il y a deux ans, Jean-Pierre Foucault était apparu dans une tenue très exubérante d'Elton John, lunettes pailletées, boa rose et haut de forme blanc compris, devant un piano, alors que le vétéran de la musique britannique était en pleine tournée d'adieu à travers le monde. L'année dernière, c'est en pyjama que l'animateur avait lancé la cérémonie, depuis son canapé ! Feignant avoir oublié son rôle de présentateur et s'amusant à attendre devant son téléviseur de découvrir le visage du "petit jeune" qui le remplacerait, Jean-Pierre Foucault avait amusé la galerie avec un choix vestimentaire et un décor audacieux.

Jean-Pierre Foucault au lancement de l'élection de Miss France l'année dernière. © Capture TF1

Mais cette mise en scène, loin d'être anodine, semblait aussi lancer un message subtil. Alors que l'appartement un rien rustique se transformait en une salle comble de plus de 8000 spectateurs, Foucault avait donné une réponse piquante aux spéculations récurrentes sur sa fin de carrière.

Interrogé par Télé Câble Sat avant ce concours 2024, Jean-Pierre Foucault l'a encore dit : "Ça fait dix ans qu'on dit que je vais m'arrêter. Je vais bien m'arrêter un jour, mais ce n'est pas une rumeur ou un commentaire qui va me faire partir". Et l'animateur d'ajouter : "On s'est mis d'accord avec TF1. Pour l'instant je continue… Je me souviens, de ma première cérémonie des Miss France, à Lille, en 1994. J'étais loin d'imaginer que je serais encore là, trente ans plus tard".

Déguisement original, mise en scène décalée... Pour ses 30 ans de Miss France, le maître de cérémonie parviendra-t-il encore à épater la galerie ? Gageons que l'occasion est parfaite pour célébrer la longévité exceptionnelle de ce concours de beauté et de son présentateur, bientôt octogénaire, mais toujours aussi espiègle.