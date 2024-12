Miss France 2025 : il n'y a pas que l'âge... 10 choses à savoir sur Angélique Angarni-Filopon, Miss Martinique

Miss Martinique a été élue Miss France 2025. Gagnante, Angélique Angarni-Filopon était aussi la doyenne du concours. Mais elle est encore bien plus que cela. Voici 10 choses à savoir sur la reine de beauté...

Miss Martinique a été désignée Miss France 2025 dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 décembre 2024, au Futuroscope de Poitiers. Angélique Angarni-Filopon a remporté la majorité des voix du jury, tandis que le public s'était prononcé en faveur de Miss Nord-Pas-de-Calais, sa première dauphine. C'est pour la première fois une miss de 34 ans qui est élue, la candidate la plus âgée à remporter le concours, Miss France ne devant pas dépasser les 24 ans il y a encore quelques années. Angélique Angarni-Filopon était d'ailleurs aussi la doyenne du concours en 2024.

Le moment du sacre venu, c'est en larmes qu'Angélique Angarni-Filopon a reçu sa couronne et son écharpe, les toutes premières pour la Martinique, des mains de la Miss France sortante. "C'est un honneur de me tenir devant vous. Quand j'ai gagné le concours Miss Martinique, j'ai dit aux Martiniquais qu'on allait le faire ensemble. Et on l'a fait ensemble ! Merci !" s'est-elle exclamée, submergée par l'émotion. La nouvelle Miss France a ensuite été assaillie par ses camarades, venues l'enlacer.

Si son âge, ses cheveux courts ou sa grande taille (elle mesure 1m83), lui ont permis de se démarquer et ont été abondamment commentés, voici dix choses sans doute plus intéressantes à savoir sur Miss France 2025.

1- Le vrai détail qui a fait gagner Miss Martinique

Il y a une beauté magnétique, une taille qui en impose, une classe naturelle, une démarche assurée... Mais lors de l'élection de Miss France 2025, Miss Martinique a surtout marqué les esprits par son aisance et son naturel à l'oral. Lorsque les candidates à Miss France ont eu une minute pour se présenter au milieu de la cérémonie, Angélique Angarni-Filopon n'a pas gaspillé le temps qui lui était imparti. Elle a marqué des points dès le départ en faisant un clin d'oeil à son âge, mais aussi à la longueur de ses cheveux, comme l'avait fait Eve Gilles l'an dernier. "Je vais couper court à mon discours", s'est-elle amusée.

Miss Martinique lors du concours Miss France, le 14 décembre 2024. © PIERRE VILLARD / SIPA (publiée le 16/12/2024)

En toute fin d'émission, Miss Martinique, a aussi été celle qui s'est le mieux tirée d'affaire quand les 5 finalistes ont été amenées à répondre à des questions d'internautes, sans aucune préparation. "De la plus dynamique, à la plus joyeuse, à la plus drôle, à la plus souriante, chacune a fait de cette expérience une expérience extraordinaire", a-t-elle lancé.

2- Miss France 2025 a transformé un désavantage en point fort

Comment Angélique Angarni-Filopon a-t-elle réussi à être aussi sereine et à l'aise face aux caméras, aux milliers de personnes réunies au Futuroscope et aux millions de téléspectateurs ? Invitée du 13 heures de TF1 au lendemain de son sacre, elle a fourni un début de réponse, en estimant que sont âge était finalement atout dans la compétition. "Probablement", a répondu Miss France 2025. "J'ai gagné en maturité et je m'exprime mieux qu'à 20 ans. J'ai beaucoup plus d'assurance", a-t-elle expliqué.

"Je me sens très bien dans mon âge, je m'entends très bien avec des personnes de 19 ans comme de 77 ans. Donc je vois vraiment ça comme un avantage", avait-elle aussi déclaré avant le concours. Une force pour la suite de son aventure, et le tourbillon médiatique qui va avec.

3- Angélique Angarni-Filopon plane une bonne partie de l'année

Hôtesse de l'air de profession, Angélique Angarni-Filopon a débuté sa carrière comme conseillère commerciale chez Air France, avant de suivre une formation à l'AeroSchool. Elle a ensuite intégré le personnel navigant commercial chez Air Caraïbes puis chez Corsair. Un parcours professionnel déjà bien rempli pour cette trentenaire ambitieuse. Et cette expérience l'a sans doute aidée aussi à s'exprimer sans faux pas lors de la cérémonie.

Angélique Angarni-Filopon "dans le civil". © SIPA/SIPA (publiée le 16/12/2024)

"Quand on fait les démonstrations de sécurité, on a 372 yeux rivés sur nous", s'est-elle amusée. Ce rôle de représentation des hôtesses de l'air, souvent ignoré ou tourné en dérision, sera aussi un gros atout pour son mandat de Miss France ! Au micro d'Anne-Claire Coudray, elle a ainsi assuré, sereine : "je le sens, ça va aller".

4- Son père et ses origines ont aussi pesé dans l'élection de Miss France

Si Angélique Angarni-Filopon est née en Martinique, elle n'a pas grandi sur l'île. Ses grands-parents y vivent toujours, et le lieu a été le décor de la plupart de ses vacances. Mais elle a grandi dans le Val d'Oise, à Vauréal. Lors du concours, elle a néanmoins exprimé le souhait de représenter la Martinique. Mais Miss France 2025 doit beaucoup aussi à son passé en métropole et à sa famille.

Miss France 2025 entourée de son père et de sa mère. © LAURENT VU/SIPA (publiée le 16/12/2024)

Lors de son sacre, Angélique Angarni-Filopon a attribué son aisance et son naturel à son père. "Il a fait beaucoup de politique, il a été élu dans la ville où j'ai grandi, à Vauréal dans le Val-d'Oise. C'est un homme avec une très belle éloquence, il forme des policiers, il est ex-brigadier-chef à la retraite. Il nous a appris à nous débrouiller pas mal", a-t-elle expliqué.

5- Enfant, Miss France 2025 a connu les moqueries

C'est un autre gage de maturité, même si cette épreuve est un véritable fléau. Au Parisien avant son sacre ou sur TF1 juste après, Miss France 2025 s'est confiée sur une enfance douloureuse, marquée par les moqueries. "Je n'ai jamais été la plus belle. Même la moins belle. J'avais un appareil dentaire, les dents très en avant", a-t-elle notamment assuré. Et d'ajouter : "J'étais très petite jusqu'en CM2, et avec ces dents en avant, on m'appelait petit poney".

Deux photos d'Angélique Angarni-Filopon enfant, extraits de son album de famille. © SIPA (publiée le 16/12/2024)

Miss France raconte avoir ensuite "tellement grandi en 6e qu'il n'y avait pas de pantalons à [s]a taille". Angélique Angarni-Filopon a donc déjà été confrontée au harcèlement. Sa taille, son âge, ses origines, ses cheveux courts... Gageons qu'elle saura faire face aux "haters" qui ont commencé à se déchaîner sur les réseaux, comme pour Ève Gilles, Miss France 2024, visée avant elle. "Aujourd'hui, je suis une grande femme et c'est une fierté", a-t-elle déjà prévenu.

6- Miss Martinique n'y a pas cru quand elle est devenue Miss France

Elle a beau avoir la tête sur les épaules et une maturité assez exceptionnelle dans le concours, le couronnement d'Angélique Angarni-Filopon a finalement été "assez unique" selon Cindy Fabre, Miss France 2005 devenue directrice du concours il y a peu. "Il est rare de voir des Miss à ce point étonnées", a-t-elle indiqué, dans des propos cités par TF1 info. Avant de livrer une anecdote amusante sur le moment précis du sacre : "Elle m'a dit : 'Pince-moi pour voir si je rêve !' Alors je l'ai pincée !", s'est amusée la directrice du concours.

7- Angélique Angarni-Filopon avait déjà participé au concours, sans succès

Élue Miss France en fin d'année 2024, Angélique Angarni-Filopon n'en était pourtant pas à son premier concours de beauté. Quatorze ans plus tôt, à l'âge de 20 ans, elle s'était déjà présentée à Miss Martinique, décrochant alors l'écharpe de première dauphine. Son retour dans le concours et sa victoire sont de belles preuves de résilience.

"En 2011, une jeune femme âgée de 20 ans a terminé première dauphine du concours Miss Martinique. Aujourd'hui, c'est cette même jeune femme de 34 ans qui se tient devant vous afin de représenter à nouveau la Martinique, sa diaspora ainsi que toutes les femmes à qui l'on a dit un jour que c'était trop tard", a d'ailleurs déclaré Angélique Angarni-Filopon en se présentant au jury et aux téléspectateurs le soir de la cérémonie.

8- Angélique Angarni-Filopon, est une des premières Miss France tatouée

Angélique Angarni-Filopon a pu se présenter grâce à l'évolution du règlement du concours il y a deux ans. Et il n'y a pas que le critère d'âge supprimé qui a pesé dans la balance pour Miss France 2025. Les tatouages sont désormais autorisés. Et Miss France 2025 a un petit tatouage au creux du bras gauche et un autre , le symbole infini, à l'intérieur du poignet. Autre détail plus visible, elle a, comme Eve Gilles, les cheveux courts, des cheveux qu'elle a coupés deux ans avant le concours. Sur son compte Instagram, elle expliquait en 2018 : "Qu'ils soient défrisés, colorés, naturels, hyper longs ou hyper courts il s'agit de savoir dans quelle coupe TU te sens le mieux".

9- Miss France 2025 a-t-elle un petit ami ?

Interrogée par un journaliste de Télé-Loisirs sur sa vie sentimentale, Angélique Angarni-Filopon a répondu sans se laisser déstabiliser. "Vous ne le saurez pas !" Et d'ajouter en souriant : "Je ne souhaite pas mélanger travail et vie privée." Tout juste saura-t-on qu'elle a un grand frère chauffeur livreur, un autre frère policier et une sœur est officier de police judiciaire également.

Miss France 2025 avait tout de même reconnu au Parisien en novembre avoir vécu une dépression à la suite d'une rupture amoureuse. Elle avait également indiqué ne pas avoir d'enfant.

10- L'engagement de la nouvelle Miss France

Sur la scène du Futuroscope de Poitiers, la nouvelle Miss France a souligné ses engagements. Il y a l'écologie et la Martinique, qu'elle va défendre tout au long de son année de règne. "J'aimerais venir en aide aux femmes victimes du cancer du sein. Le maquillage et la coiffure m'aident à prendre confiance en moi donc ça peut aussi les aider à prendre soin d'elles et à révéler leur beauté après la maladie", a-t-elle aussi affirmé. Un engagement tout aussi personnel, puisque sa mère a souffert de ce type de cancer, soit le plus fréquent chez la femme.

La gagnante du concours Miss France 2025 a devancé la première dauphine Miss Nord-Pas-de-Calais Sabah Aïb. Miss Corse Stella Vangioni (deuxième dauphine), Miss Guadeloupe Moïra André (troisième dauphine) et Miss Côte d'Azur Lilou Émeline-Artuso (quatrième dauphine) épauleront la nouvelle Miss France.

De gauche à droite : Miss Corse, Miss Côte d'Azur, Miss Martinique, Miss Nord-Pas-de-Calais et Miss Guadeloupe. © PIERRE VILLARD / SIPA (publiée le 16/12/2024)

En toute fin d'émission, les 5 miss finalistes ont été invitées à répondre tout de go à des questions d'internautes. Pour inspirer les jeunes générations, Miss Nord-Pas-de-Calais a estimé que tout était question de "maturité", "même à un jeune âge", rappelant qu'elle rêvait d'être la première Miss d'origine maghrébine. Miss Côte d'Azur s'est un peu emmêlée sur la confiance en soi, Miss Guadeloupe sur sa "phrase fétiche" et Miss Corse a perdu ses moyens sur l'environnement et le changement climatique...

Miss Martinique, elle, a su expliquer en quoi Miss France plaisait tant aux Français avec brio : "Je pense que Miss France plaît autant aux Français parce qu'en chacune d'entre nous ici présente, je suis certaine que chaque personne pourra se reconnaitre. De la plus dynamique, à la plus joyeuse, à la plus drôle, à la plus souriante, chacune a fait de cette expérience une expérience extraordinaire. Et je pense qu'à travers vos écrans, cela se transmets. Nous avons vraiment des profils tous différents et je pense que de plus en plus, le concours Miss France vise et tend à montrer cette différence et à montrer que justement, nous avons des voix. Et c'est peut être pour ça que les Français nous apprécient autant".

L'élection de Miss France avait auparavant sélectionné 15 candidates demi-finalistes : Midi-Pyrénées, Corse, Guadeloupe, Champagne-Ardennes, Lorraine, Tahiti, Picardie, Martinique Nord-Pas-de-Calais, Alsace, Rhône-Alpes, Aquitaine, Côte d'Azur, Normandie, et Bourgogne.

Les candidates de Miss France 2025 étaient au nombre de 30. Trente prétendantes à la couronne avec le même rêve. Au lieu d'empiler les portraits classiques et insipides, on a préféré aller éplucher les Insta de chacune des prétendantes. Voici ce qu'on peut dire sur les candidates.

On ne sait pas si toutes étaient vraiment à l'aise avec l'exercice, mais les trente candidates ont comme chaque année pris la pose en maillot de bain, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, lors du voyage de préparation du concours 2024. Et cette séance était très spéciale et en dévoilait encore plus que d'habitude sur les candidates. Découvrez les images prises avant le grand concours.

Pour la seconde année consécutive, le jury de Miss France 2025 était exclusivement féminin. Sylvie Vartan a été désignée comme présidente de cette nouvelle édition du concours et elle a été entourée de personnalités féminines issues du monde des arts, du sport, de la musique… Voici les sept membres du jury de Miss France 2025 :

Présidente : Sylvie Vartan (chanteuse)

Marie-José Pérec (athlète et championne olympique)

Cristina Cordula (relookeuse et animatrice de télévision)

Fauve Hautot (danseuse)

Nawell Madani (humoriste)

Khatia Buniatichvili (pianiste)

Flora Coquerel (ex-Miss France)