Jean-Pierre Foucault en pyjama pour Miss France : une surprise et un message à ceux qui attendent sa retraite

En introduction du concours Miss France ce samedi soir, Jean-Pierre Foucault a de nouveau réservé une surprise aux téléspectateurs. Avec un petit message à la clé.

Ce samedi 16 décembre, l'élection de Miss France 2024 a démarré avec une touche d'originalité et d'humour, marquée par l'apparition inattendue de Jean-Pierre Foucault... en pyjama. Un début de soirée surprenant pour le public et les candidates, retransmis en direct sur TF1 depuis le Zénith de Dijon.

Jean-Pierre Foucault, figure emblématique de TF1 et pilier du concours de beauté depuis 1996, a de nouveau fait parler de lui. Après sa métamorphose en Elton John lors de l'édition précédente, Foucault a choisi cette année de débuter l'émission confortablement installé dans son canapé, en pyjama. Feignant avoir oublié son rôle de présentateur et attendre devant son téléviseur de voir le visage du "petit jeune" qui le remplacerait, Jean-Pierre Foucault, aujourd'hui âgé de 76 ans, a certainement amusé la galerie avec un choix vestimentaire et un décor audacieux.

Mais cette mise en scène, loin d'être anodine, semblait aussi lancer un message subtil. Alors que l'appartement un rien rustique se transformait en une salle comble de plus de 8000 spectateurs, Foucault a sans doute voulu donner une réponse piquante aux spéculations récurrentes sur sa retraite.

Interrogé par Télé-Loisirs en décembre 2022, Jean-Pierre Foucault avait abordé avec ironie les rumeurs persistantes sur son départ imminent du concours. "Certains de vos confrères affirmeront une fois encore que 'de source sûre', il s'agit de ma 'dernière'... en attendant l'année prochaine ! Évidemment qu'un jour j'arrêterai, je ne vais pas présenter Miss France en déambulateur. Mais on verra bien quand", déclarait-il. Un Foucault conscient de son âge mais toujours passionné par son rôle, malgré une certaine lassitude vis-à-vis du monde télévisuel.

L'animateur exprimait également sa satisfaction à l'idée de prendre du recul. "L'envie de faire de la télé m'a quitté," confiait-il, suggérant une possible fin de parcours dans un avenir pas si lointain. Cette entrée en scène en pyjama pourrait donc être interprétée comme un clin d'œil à ces rumeurs, tout en affirmant avec humour et détermination sa présence indéfectible à la tête de l'émission. Jean-Pierre Foucault, par ce geste, démontre qu'il garde le contrôle de sa carrière et de son image, prêt à surprendre son public, année après année.