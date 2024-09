Cyrille Eldin : des insultes au centre de son procès pour "violences psychologiques"

Alors que Cyrille Eldin, était jugé ce lundi à Nanterre pour violences psychologiques et menaces de mort contre son ex-compagne, de nouveaux faits reprochés à l'ex-figure de Canal+ ont été révélés.

Cyrille Eldin face à la justice. L'acteur et animateur télé de 51 ans était jugé ce lundi 23 septembre au tribunal de Nanterre pour des faits de violences et de menaces contre son ex-compagne, mais aussi détention illégale d'arme à feu et usage de stupéfiants. Avant le début du procès, BFMTV a révélé de nouveaux détails sur les faits reprochés à l'ex-star de Canal+, non dévoilés jusqu'à présent au grand public.

Cyrille Eldin est en effet accusé par son ex-compagne, la chroniqueuse de télévision Sandrine Calvayrac, de "violences habituelles par conjoint". Des violences psychologiques que l'animateur aurait exercé entre 2021 et 2023 sur celle qui est également la mère de son troisième enfant, né en 2022. Sont ainsi rapportées des insultes régulièrement proférées contre Sandrine Calvayrac avec qui il partageait sa vie depuis 2015, selon les accusations de cette dernière. Parmi ces noms d'oiseaux : "pétasse", "pute", "hystérique" ou encore "sans moi t'es rien, t'es une SDF".

Toujours d'après les affirmations de Sandrine Calvayrac lors de sa déclaration, les insultes se seraient par la suite transformées en menaces de mort, en 2022. Des "tu mérites une balle dans la tête", "si quand je rentre tu es là, je t'égorge" et autres "tu mérites un coup de fusil dans la tête", sont alors mentionnés par la plaignante.