Nine d'Urso : l'interprète de George Sand (France 2) est la fille d'une célèbre top-model et d'un riche homme d'affaires

Une nouvelle série ambitieuse retrace la jeunesse de George Sand, à partir de ce lundi 14 avril, sur France 2. Nine d'Urso impressionne dans le rôle titre par son interprétation fougueuse.

La série évènement La Rebelle : les aventures de la jeune George Sand est lancée ce lundi soir, sur France 2. Cette fiction en costumes d'époque nous plonge dans la vie trépidante d'Aurore Dupin, cette jeune femme qui, à partir de 1830, deviendra la célèbre romancière George Sand, plume du romantisme, fervente défenseuse de la République encore fragile, mais aussi figure du combat des femmes pour leur émancipation.

Pour incarner l'héroïne, les producteurs ont jeté leur dévolu sur Nine d'Urso, une comédienne de 31 ans encore peu connue du grand public. Leur intuition semble pourtant avoir été la bonne. Dès les premières images de la série, une scène pourtant crue de viol, Nine d'Urso captive par son énergie et son aplomb dans la peau de cette rebelle avant-gardiste. Les critiques saluent unanimement sa performance habitée.

"Nine cochait toutes les cases : énergie, fantaisie, intelligence de jeu. Pour moi, le critère numéro un de ce casting était de pouvoir croire que cette femme a écrit de grands romans. Nine est très intelligente, cultivée. Cela se ressent", souligne Rodolphe Tissot, le réalisateur, dans Le Figaro. Spontanée et souriante, la jeune actrice confie avoir beaucoup appris de ce rôle : "J'aspire à ressembler à George Sand. J'aimerais être un quart aussi rebelle qu'elle !", lance-t-elle, modeste, dans Ouest-France.

Nine d'Urso : une "fille de" qui ne voulait pas l'être

Celle qui a eu à peine trois mois pour s'imprégner de l'œuvre de George Sand (70 romans et 18 000 lettres tout de même, sans compter les pièces de théâtre et les nouvelles), a aussi appris à monter à cheval, à jouer du piano, ou à utiliser une plume pour incarner la romancière prolifique du XIXe siècle. Et elle parvient, d'après les critiques, à une interprétation brillante, qui en fait une des révélations de ce début d'année sur les écrans.

Un succès mérité pour celle qui s'est lancée dans un double master en études théâtrales et en philosophie à l'École normale supérieure, a rédigé un mémoire, avant de finalement tout lâcher pour l'École nationale de théâtre de Lille et pour les planches. Nine d'Urso a été plongée dans le spectacle, le vrai, par un ami de la famille qui l'emmènera deux fois par semaine au théâtre après un drame : la mort de son père quand elle avait 12 ans.

Car Nine est aussi la fille de deux personnalités qui l'ont baignée depuis toute petite dans le milieu artistique : la top-model Inès de la Fressange et l'homme d'affaires italien Luigi d'Urso, disparu en 2006. Si elle tient à ne pas devenir une "fille de" et n'en a rien de commun d'après le producteur de la série Georges-Marc Benamou, elle tient beaucoup de sa mère, ancienne muse de Karl Lagerfeld et égérie de Chanel.

D'Inès de la Fressange, qui sera plus tard créatrice, femme d'affaires et journaliste, Nine a aussi sans doute hérité de l'intellect et d'une certaine assurance de l'ancienne noblesse française. La famille Sanhard de La Fressange, qui possédait la seigneurie du même nom, en Auvergne, dès la fin du Moyen-âge, aura d'ailleurs vu passer d'autres grand noms, politiques, héros de la Libération et même skieuse (Christiane de la Fressange). Des alliances très médiatiques auront aussi enrichi la dynastie, comme l'union avec la grande famille de banquier Lazard, lors du mariage de Paul, marquis de La Fressange et de Simone Lazard dans les années 1920.

Nine d'Urso a aussi, peut être, gagné l'immense culture de son père Luigi d'Urso, homme d'affaires et riche marchand d'art italien. L'époux d'Inès de la Fressange, dont la légende raconte qu'il aurait lancé en France la mode des mocassins à crampons, est mort le 23 mars 2006, d'un malaise cardiaque à son domicile à l'âge de 55 ans. Un drame raconté par Violette, fille du couple et petite soeur de Nine d'Urso, dans un ouvrage, "Même le bruit de la nuit a changé", paru en 2023, dans laquelle elle révélera que ce père adulé avait aussi une face sombre, étant notamment dépendant à l'alcool et aux drogues.