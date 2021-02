"The Voice : larmes, candidats choisis... Résumé de l'épisode 2"

THE VOICE 2021. Samedi 13 février, TF1 a diffusé la seconde partie des auditions à l'aveugle de The Voice. Vianney a été très touché par un candidat et a pu réaliser le rêve d'un fan. Amel Bent, Marc Lavoine et Florent Pagny ont quant à eux découvert de très belles voix. Résumé de la soirée.

Ce samedi 13 février, TF1 a diffusé la suite des auditions à l'aveugle de The Voice. Le public a pu retrouver Vianney, Amel Bent, Florent Pagny et Marc Lavoine et la soirée n’a pas manqué d’émotions. Les quatre coachs ont entendu de nombreux talents et ont continué à constituer leurs équipes. Tarik, un jeune rappeur, en a mis plein la vue aux stars. Vianney, le nouveau coach, a d’ailleurs versé quelques larmes sur un rap très personnel de l’artiste et a avoué avoir pris une vraie « baigne ». De son côté, la jeune Kay, a impressionné les coachs avec sa très belle voix. À la fin de la soirée, Marc Lavoine a recruté Louise, Tarik et Jim.Vianney a ajouté dans son équipe Kay et Bryan. Amel Bent à quant à elle réussi à avoir deux nouveaux talents: Malaika et Robin. Enfin, Florent Pagny a accueilli Margherita. Découvrez le résumé.

00:08 - Résumé de The Voice (2/2) FIN DU DIRECT- Robin quant à lui a été choisi à la dernière minute par Amel Bent. La star trouve qu’il a un joli "groove" et espère pouvoir travailler cela avec lui. Après Kay, c’est Tarik qui a marqué cette soirée de The Voice. Le rappeur a chanté su du Grand Corps Malade et les coachs se sont retournés. Vianney était très intrigué par le profil du candidat et lui a demandé de rapper sur l’un de ses texte. Tarik a chanté sur le thème de l’avortement et Vianney a versé quelques larmes et a été très ému. Il avoue avoir pris une "baigne" avec ce talent. Pourtant, Tarik est allé dans l’équipe de Marc Lavoine. Jim était le suivant à monter sur scène et a su attirer l’attention des quatre coachs avec sa voix. Pour Marc Lavoine, Jim mérite sa place dans The Voice et l’a donc accueilli dans son équipe. Enfin, Bryan était le dernier à tenter sa chance ce soir dans l’émission. Le jeune homme est un grand fan de Vianney et a donc chanté l’une de ses chanson. Le coach a été surpris et ému et n’a pas pu résisté. Il s’est retourné et est heureux de l’avoir dans son équipe. À la fin de ce second épisode de The Voice, Marc Lavoine compte cinq talents: Arthur, Margaux, Louise, Tarik et Jim. Puis, Amel Bent est celle qui a le plus de chanteurs dans son équipe avec six talents : Seri, Jaja, Nicolas Beckers, Wahil, Malaika et Robin. Vianney a quant à lui quatre candidats : Youssef, Mentissa, Kay et Bryan. Enfin, Florent Pagny a terminé cette soirée avec trois chanteurs dans son équipe: Edgar, Giada, Margherita.

00:07 - Résumé de The Voice (1/2) Samedi 13 février, TF1 a diffusé la seconde partie des auditions à l’aveugle de The Voice. Marc Lavoine, Florent Pagny, Amel Bent et Vianney se sont installés sur leurs fauteuils rouges pour aller à la rencontre de nouveaux talents. Malaika a été la première de la soirée à monter sur scène et a fait une très belle performance. Les quatre coachs se sont retournés, mais elle a choisi de rejoindre l’équipe d’Amel Bent. Margherita a fait une belle reprise de Louane et a intrigué tous les coachs dès les premières notes. Florent Pagny s’est montré très convainquant et Margherita a rejoint son équipe. Le coach se réjouit déjà de travailler avec elle et pense qu’elle est un vrai atout. "Je vais aller loin avec toi", a-t-il dit. Louise a fait forte impression en chantant une chanson autour du coronavirus et Marc Lavoine a beaucoup aimé sa prestation. Elle a donc choisi de le rejoindre. Durant la soirée, Kay, âgée de 22 ans a impressionné les quatre coachs et Vianney n’a pas hésité à bloquer Amel Bent afin d’avoir une chance de l’avoir dans son équipe. La star en a voulu à son acolyte de l’avoir bloquée et lui a offert une pelote de laine pour se moquer de lui. Après quelques secondes d’hésitation, Kay a choisi d’aller chez Vianney. Sur Twitter, les internautes ont tous été bluffés par la voix de la jeune chanteuse. Elle pourrait déjà être favorite dans le télécrochet et aller très loin.

13/02/21 - 23:49 - Vianney fait forte impression dans The Voice Vianney a vécu une soirée riche en émotions dans The Voice ce soir. Le coach a été très touché par une chanson de Tarik, un jeune rappeur et a versé quelques larmes. Puis, Bryan, un fan de Vianney a chanté l’une de ses chanson dans l’émission. Le coach a été ému et l’a intégré dans son équipe. Les téléspectateurs adorent le nouveau coach du télécrochet. "Vianney ça se voit qu’il a un bon coeur", a écrit un internaute sur Twitter. "Il est trop génial Vianney", a dit un autre fan. Le chanteur fait forte impression dans la saison 10 de The Voice. Vianney tu vois qu'il a un coeur énorme comme ça et ça fait plaisir de le voir dans le programme #TheVoice — Mike (@mikephotografia) February 13, 2021

13/02/21 - 23:41 - Les nouvelles recrues des équipes de The Voice La seconde soirée des auditions à l’aveugle de The Voice touche à sa fin. Ce soir, Marc Lavoine a recruté le plus de talents avec l’arrivée de Louise, Tarik et Jim dans son équipe. Vianney à quant à lui accueilli Kay et Bryan. Amel Bent compte deux nouveaux talents : Malaika et Robin. Enfin, Florent Pagny s’est fait plus discret avec qu’une seule recrue: Margherita.

13/02/21 - 23:23 - Bryan, un fan de Vianney pris dans The Voice Bryan, 24 ans tente sa chance dans The Voice ce soir. Le jeune homme est un grand fan de Vianney et espère que le coach se retournera pour lui. "C’est trop mignon", dit Amel Bent en entendant une des chanson de Vianney. Touché, le coach finit par se retourner et se met à chanter. "Bravo mon pote, merci", dit-il au jeune chanteur à la fin de sa prestation. Vianney, étant le seul à s'être retourné, l'accueille dans son équipe.

13/02/21 - 23:12 - Julia ne convainc pas les coachs de The Voice Julia a tenté sa chance dans The Voice, mais les coachs ne se sont pas retournés. "J’ai eu l’impression que tu as essayé de ressembler à Sia. J’ai eu du mal à t’entendre toi", explique Amel Bent qui a pourtant beaucoup aimé sa performance.

13/02/21 - 23:04 - Jim bluffe les coachs de The Voice Jim, 29 ans, est le suivant à monter sur scène dans The Voice et impressionne les coachs. "C’était exceptionnel", dit Vianney qui s’attendait à voir une femme en face de lui à cause de sa voix. De son côté, Marc trouve que Jim a fait une prestation très personnelle avec sa guitare et pour lui, Jim "mérite" d’être dans The Voice. Jim choisit d'aller dans l'équipe de Marc Lavoine.

13/02/21 - 22:49 - Vianney encore ému par la prestation de Tarik Tarik a fait un beau rap et a ému Vianney lors de sa prestation dans The Voice "J’ai pris une bonne beigne", dit Vianney à Marc Lavoine encore les larmes aux yeux. Tarik n’a pas fini d’en mettre plein la vue aux coachs de l’émission.

13/02/21 - 22:44 - Un rappeur émeut les coachs de The Voice Tarik est un jeune rappeur qui tente sa chance dans The Voice ce soir. Il s’attaque à Grand Corps Malade. Marc Lavoine est le seul à s’être retourné et est bien content de l’avoir dans son équipe. Tarik chante devant les coachs l’une de ses créations et bluffe tous les coachs. Marc Lavoine et Vianney ont les larmes aux yeux après son rap et sont sous le charme. Vianney ne trouve pas les mots et Marc Lavoine se lève de son siège pour réconforter le nouveau coach de The Voice.

13/02/21 - 22:38 - Mylène ne concainc pas dans The Voice Mylène, 41 ans, fait de l’accordéon et a monté son orchestre. Ce soir, elle tente sa chance dans The Voice et espère impressionner les quatre coachs sur du Michel Sardou. Pourtant, aucun coach ne se retourne et Mylène est un peu déçue.

13/02/21 - 22:28 - Robin va chez Amel Bent ! Robin a fait une belle prestation et Amel Bent s’est retournée à la dernière minute. "C’est impressionnant ce que tu as fait", dit la star. Amel Bent est très heureuse de l’avoir dans son équipe et espère pouvoir faire quelque chose avec le "groove" du jeune chanteur. "Il y a matière à travailler", s’exprime Florent Pagny.

13/02/21 - 22:24 - Kay déjà favorite dans The Voice ? Kay, âgée de 21 ans, a fait une très belle prestation dans The Voice et a impressionné les coachs. La jeune femme a choisi d’aller dans l’équipe de Vianney. Les internautes sont nombreux à réagir sur les réseaux sociaux et adorent déjà Kay. "Incroyable, j’en ai eu des frissons", a écrit un internaute sur Twitter. "Une voix d’ange", a dit un autre internaute. Kay semble déjà être favorite dans The Voice et pourrait aller loin dans l'émission. Kay : c’est le style, la voix, la prestance... tout quoi. Un vrai coup de cœur pour elle!???? #TheVoice @TF1.???????? — Mᥱ́ᥣᥲᥒιᥱ.???? (@Mel51_) February 13, 2021

13/02/21 - 22:15 - Amel Bent offre un cadeau à Vianney Amel Bent n’a pas pu avoir Kay dans son équipe dans The Voice puisque Vianney l’a bloquée. La coach apporte un petit cadeau à Vianney: une pelote de laine. Avec cela, elle espère que Vianney sera occupé à jouer avec la laine et la laissera tranquille. "Pour que tu me lâches, que tu arrêtes de me prendre mes talents", dit-elle. Amel Bent, Marc Lavoine et Florent Pagny surnomment Vianney "chat", car il ne tient jamais en place et grimpe tout le temps su son siège.

13/02/21 - 22:12 - Kay va dans l'équipe de Vianney ! Kay a beaucoup plu aux coachs de The Voice et ils tentent de la convaincre d’aller dans leurs équipes. "C’est très rare ce que vous avez", dit Marc Lavoine. La jeune fille, émue par tous les compliments choisit d’aller dans l’équipe de Vianney. "Ça va être génial ! ", s’exclame le coach. Vianney va en coulisse pour saluer les proches de Kay en vidéo.