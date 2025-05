The Voice 2025, la finale : chanson "volée", règle détournée, jury content de lui... La fin d'une saison critiquée

La grande finale de "The Voice", sur TF1, signe l'épilogue d'une saison 2025 pleine de bouleversements et pas toujours du goût des fans...

20:03 - Mickaël Gallo, un technicien en finale de The Voice Dans l'équipe de Patricia Kaas, la guadeloupéenne Laelia et le franco-américain Aidan Rohront quant à eux été doublés la semaine dernière par Mickaël Gallo, préféré par le public lors de la demi-finale. Celui qui a transposé "Le Chanteur" de Daniel Balavoine en version très rock a remporté le vote du public grâce à son talent et sa technique impressionnante. Chanteur, prof de chant, coach vocal et même meneur de revue dans un cabaret à Thiers, dans le Puy-de-Dôme, il ne pouvait pas laisser passer cette finale. Et il a lui aussi les failles qu'il faut pour avoir le profil d'un gagnant : passé par un burn-out il y a quelques années, il est déterminé à montrer à son fils de 11 ans qu'on peut croire en ses rêves.

19:54 - Gianni, le chanteur corse veut prouver au monde ce qu'il vaut Gianni est de ces candidats de télécrochet qui ont tout pour gagner : des origines corses, une gueule d'ange, une part de féminité et une candeur assumées, un parcours douloureux marqué par le harcèlement scolaire, une présence envoutante sur scène et une hyper sensibilité qui émeut le public. Le jeune candidat de 19 ans est aussi celui qui affiche la progression la plus fulgurante avec Mega. Si on croyait beaucoup aux chances de Maag (qui a accouché quelques jours seulement avant la demi-finale), le choix du public s'est donc porté sur le benjamin de l'équipe de Zaz. Sa reprise très audacieuse de "Bohemian Rhapsody" de Queen ce soir là y est sans doute pour quelque chose...

19:49 - Il Cello, déjà gagnant de The Voice 2025 ? On l'a dit plus bas, c'est sans doute le principal événement de The Voice. En formant un trio, Florent Pagny a réussi un coup d'éclat (doublé d'une belle roublardise) qui va peut être lui permettre de remporter la mise encore une fois en 2025. Salvatore, Levon et Sébastien, qui n'ont sans doute pas eu leur mot à dire sur leur collaboration en coulisses, ne pouvaient pas échapper à la finale. Leur interprétation de "You raise me up" de Josh Groban la semaine dernière avait tout pour séduire le public, qui les a préférés à César Varadero et Emilio Amico, sans grande surprise. Le match est-il aussi gagné d'avance pour ce soir.

19:45 - La scan des finalistes : Mega, le choix surprise de l’équipe de Vianney Il est loin d'être celui qui chante le plus juste, mais il a beaucoup progressé. Mega, le chanteur finaliste de l'équipe de Vianney, a été choisi à la surprise générale par les téléspectateurs la semaine dernière et endosse le costume d'outsider dans cette finale. Le boucher breton a bénéficié de la nouvelle règle de la seconde chance après une première audition à l'aveugle manquée. Il a ensuite réussi à force de volonté (et de décibels) à se hisser de justesse jusqu'en finale. Celui qui met en avant ses reprises sur TikTok et a déjà tenté sa chance dans La France à un incroyable talent, a convaincu sur une interprétation vibrante quoique pas toujours maitrisée techniquement de "Quand on a que l’amour" de Jacques Brel. Il faudra sans doute faire mieux pour l'emporter ce soir.

19:35 - La chanson "maman" chipée à Louane avant l'Eurovision Les polémiques se sont enchaînées jusqu'à la demi-finale de The Voice, samedi dernier. Dans la dernière ligne droite, Iman a surpris en interprétant la chanson "maman" de Louane, celle qui représentera la France le 17 mai prochain lors de l'Eurovision. Elle aussi a voulu rendre hommage à sa mère qui, à la différence de celle de Louane, est encore bien vivante. De quoi susciter le malaise chez les connaisseurs de Louane et de The Voice. D'aucuns évoqueront la "gêne" ressentie en entendant "cette chanson de résilience après le deuil", "trop chargée en histoire", interprétée dans un tel contexte. D'autres verront une forme de vol de Vianney et de sa chanteuse dans cette forme d'avant première, qualifié de "blague", de "version nulle" ou de démarche "pas cool" pour Louane juste avant le concours. Pour cette raison ou pour une autre, Iman a en tout cas été éliminée à la fin de la soirée par les téléspectateurs.

19:31 - Le producteur de The Voice a dû réécrire le règlement pour Florent Pagny Selon le Larousse, s'infatuer revient à "avoir une trop bonne opinion de soi-même" et in fine se croire tout permis. La démarche osée de Florent Pagny (cinq victoires pour dix saisons tout de même) aura nécessité à la production de The Voice de revoir le règlement rien que pour lui. Dans Télé Loisirs, Pascal Guix, producteur artistique de l'émission, a avoué avoir "dû réécrire un peu le règlement [...]" tout en précisant que Florent Pagny n'avait pas demandé l'avis de ses employeurs avant de se lancer dans ce trio. "Il a foncé et il a eu raison", a-t-il néanmoins expliqué, reconnaissant que la gestation d'Il Cello était un des points forts de cette saison.

19:26 - Un trio formé par Florent Pagny au mépris des règles C'est notamment lors de cette épreuve inédite des "Groupes" que Florent Pagny a pris une grande décision qui a entrainé un tournant dans The Voice. Faisant fi du règlement du télécrochet, le chanteur s'est cru permis de ne pas choisir parmi trois de ses talents. Après avoir fait chanter Salvatore, Levon et Sébastien Longhi sur le classique de l’opéra Nessun Dorma, du Turandot de Puccini, Florent Pagny devait éliminer deux des trois chanteurs. Il n'en fera rien, prenant la décision de former un trio pour la suite du concours.

19:22 - L'épreuve des groupes diversement appréciée par les fans de The Voice The Voice a aussi été très commenté sur le fond (et heureusement). L'un des principaux coup d'éclat de la saison a été l'introduction de l'épreuve des groupes, qui a consisté à un écrémage rapide de chacune des quatre équipes après de longues soirées de sélections. Des éliminations à la chaîne lors d'interprétations en groupe, comme le nom de l'épreuve l'indique, mais jugées brutales, souvent "injustes", et donc diversement appréciées. "C’est la saison de trop", "C'est bon, j'arrête !", "C’est l’abattoir", "La honte"... a-t-on pu lire dans les revues de tweet publiées sur le Web à ce sujet. Reste à savoir si cette nouveauté de 2025 sera renouvelée en 2026.

19:17 - Patricia Kaas et Zaz cibles des critiques Sans quelles soient toujours très respectueuses et justifiées, Patricia Kaas et Zaz ont concentré les critiques pendant cette saison 2025 de The Voice. Outre les rumeurs de clash entre les deux nouvelles têtes du jury en début de saison, vite démenties, Zaz a aussi connu son lot de railleries sur son physique ou son hygiène de vie. La rançon de l'exposition médiatique à l'heure des campagnes de haine sur les réseaux sociaux. Zaz attaquée sur son hygiène de vie, elle répond aux rumeurs Zaz signe actuellement son grand retour sur le devant de la scène. Coach de la toute nouvelle saison de "The Voice", elle dévoilera bientôt son sixième album. Mais que pense-t-elle des railleries sur son physique qui la visent encore aujourd'hui ?

19:12 - Patricia Kaas snobée par des candidats Une candidate s'est même payé le luxe de snober Patricia Kaas. Ringardisée en plateau par un candidat de 20 ans dans la séquence des fauteuils rouges ("Franchement, je n'accroche pas non plus à ses chansons. Je n'apprécie pas sa sensibilité. Je préfère recevoir des compliments de Florent Pagny"), l'interprète de "Mademoiselle chante le blues" a ensuite vu une chanteuses de son équipe, Ève, regretter publiquement de l'avoir choisie comme coach. Tout en reconnaissant les qualités de la chanteuse, qu'elle qualifie d'"adorable", la jeune femme a confié après coup avoir "ressenti quelque chose de plus fort avec Zaz qu'avec Patricia Kaas" dans les émotions. "Finalement, je le regrette. Je n'aurais pas dû faire ce choix", a-t-elle affirmé...

19:09 - Patricia Kaas très critiquée dans The Voice L'arrivée de Patricia Kaas dans le jury de The Voice était un événement. Coursée par la production depuis plusieurs années, la star, qui s'était mise en retrait des médias, a fini par accepter de venir s'asseoir sur les fauteuils rouges grâce au lobbying de son ami Florent Pagny. Mais les critiques de son style, de ses petites manies, de ses grimaces appuyées et de ses tics de langage sont rapidement devenues monnaie courante sur la toile. Son expression fétiche, "ça chante !", a aussi fini par exaspérer certains fans. Jugée "insupportable", "exaspérante" et "égocentrique", la coach a vu des revues de tweets peu aimables apparaitre en ligne et sa place ouvertement remise en cause. The Voice a un problème avec Patricia Kaas, ces tics sur son visage et dans son langage ne passent plus Les tics, grimaces et tenues de Patricia Kaas font enrager de nombreux téléspectateurs.

19:05 - Un jury renouvelé cette année La 14e saison de The Voice aura été celle de plusieurs bouleversement. Le retour de Florent Pagny, en retrait pendant deux ans pour soigner un cancer du poumon, en est un. Exit en revanche Zazie, Amel Bent, Mika, Marc Lavoine ou les frère toulousains Bigflo et Oli. TF1 a innové cette année avec l'arrivée de Zaz et de Patricia Kaas au casting. Pas toujours pour le meilleur si on écoute un peu les réseaux sociaux.