"The Voice : Amel Bent offre un cadeau à Vianney ! Le direct"

THE VOICE 2021. Ce samedi, TF1 diffuse la seconde partie des auditions à l'aveugle de The Voice. Amel Bent, Florent Pagny, Marc Lavoine et Vianney découvrent de nouveaux talents et constituent leurs équipes. Vianney a bloqué Amel Bent et la chanteuse s'est vengée en lui offrant un petit cadeau. Suivez le direct.

22:49 - Vianney encore ému par la prestation de Tarik Tarik a fait un beau rap et a ému Vianney lors de sa prestation dans The Voice "J’ai pris une bonne beigne", dit Vianney à Marc Lavoine encore les larmes aux yeux. Tarik n’a pas fini d’en mettre plein la vue aux coachs de l’émission.

22:44 - Un rappeur émeut les coachs de The Voice Tarik est un jeune rappeur qui tente sa chance dans The Voice ce soir. Il s’attaque à Grand Corps Malade. Marc Lavoine est le seul à s’être retourné et est bien content de l’avoir dans son équipe. Tarik chante devant les coachs l’une de ses créations et bluffe tous les coachs. Marc Lavoine et Vianney ont les larmes aux yeux après son rap et sont sous le charme. Vianney ne trouve pas les mots et Marc Lavoine se lève de son siège pour réconforter le nouveau coach de The Voice.

22:38 - Mylène ne concainc pas dans The Voice Mylène, 41 ans, fait de l’accordéon et a monté son orchestre. Ce soir, elle tente sa chance dans The Voice et espère impressionner les quatre coachs sur du Michel Sardou. Pourtant, aucun coach ne se retourne et Mylène est un peu déçue.

22:28 - Robin va chez Amel Bent ! Robin a fait une belle prestation et Amel Bent s’est retournée à la dernière minute. "C’est impressionnant ce que tu as fait", dit la star. Amel Bent est très heureuse de l’avoir dans son équipe et espère pouvoir faire quelque chose avec le "groove" du jeune chanteur. "Il y a matière à travailler", s’exprime Florent Pagny.

22:24 - Kay déjà favorite dans The Voice ? Kay, âgée de 21 ans, a fait une très belle prestation dans The Voice et a impressionné les coachs. La jeune femme a choisi d’aller dans l’équipe de Vianney. Les internautes sont nombreux à réagir sur les réseaux sociaux et adorent déjà Kay. "Incroyable, j’en ai eu des frissons", a écrit un internaute sur Twitter. "Une voix d’ange", a dit un autre internaute. Kay semble déjà être favorite dans The Voice et pourrait aller loin dans l'émission. Kay : c’est le style, la voix, la prestance... tout quoi. Un vrai coup de cœur pour elle!???? #TheVoice @TF1.???????? — Mᥱ́ᥣᥲᥒιᥱ.???? (@Mel51_) February 13, 2021

22:15 - Amel Bent offre un cadeau à Vianney Amel Bent n’a pas pu avoir Kay dans son équipe dans The Voice puisque Vianney l’a bloquée. La coach apporte un petit cadeau à Vianney: une pelote de laine. Avec cela, elle espère que Vianney sera occupé à jouer avec la laine et la laissera tranquille. "Pour que tu me lâches, que tu arrêtes de me prendre mes talents", dit-elle. Amel Bent, Marc Lavoine et Florent Pagny surnomment Vianney "chat", car il ne tient jamais en place et grimpe tout le temps su son siège.

22:12 - Kay va dans l'équipe de Vianney ! Kay a beaucoup plu aux coachs de The Voice et ils tentent de la convaincre d’aller dans leurs équipes. "C’est très rare ce que vous avez", dit Marc Lavoine. La jeune fille, émue par tous les compliments choisit d’aller dans l’équipe de Vianney. "Ça va être génial ! ", s’exclame le coach. Vianney va en coulisse pour saluer les proches de Kay en vidéo.

22:09 - Amel Bent énervée d'avoir été bloquée Kay a fait l’unanimité et Amel Bent est déçue d’avoir été bloquée. "Ça ne va pas le faire", dit-elle en regardant les trois autres coachs. C’est Vianney qui a bloqué la chanteuse afin d’avoir une chance d’avoir Kay dans sa team. "Je suis vraiment dégoûtée".

22:07 - Amel Bent, bloquée dans The Voice ! Kay, 22 ans a toujours rêvé se retrouver dans The Voice et de chanter devant les coachs. "C’est une expérience que je n’oublierai jamais", dit-elle avant de monter sur scène. Dès les premières notes, la jeune candidate impressionne Vianney, Florent Pagny et Amel Bent et ils se retournent. Pourtant, Vianney a bloqué Amel Bent et elle ne pourra pas l'avoir dans son équipe. Marc Lavoine finit quant à lui par se retourner.

22:02 - Amel Bent effrayée par la voix d'un candidat Un candidat anonyme chante et "fait peur" à Amel Bent avec sa voix insolite. Florent Pagny trouve sa voix "intéressante" à écouter, mais ne se retourne pas. Les quatre coachs découvrent Vincent qui a 32 ans et ne s’attendaient pas du tout à cela. "Franchement, c’est hyper intéressant ce que vous proposez", dit Florent Pagny qui a aimé les notes.

21:57 - Louise va chez Marc Lavoine Louise a intrigué Marc Lavoine, Florent Pagny et Vianney avec sa belle voix et elle doit maintenant choisir dans quelle équipe elle veut aller. "Tu es indéniablement à ta place dans The Voice ", dit Amel Bent. Marc Lavoine avoue ne pas connaître la chanson de Camille Lellouche et cela l’a freiné. Pourtant, il a eu "un plaisir fou à l’écouter" et espère qu’elle rejoindra son équipe. Louise choisit finalement d’aller chez Marc Lavoine.



21:53 - Louise chante sur le Coronavirus dans The Voice Louise monte sur scène et espère intégrer une équipe dans The Voice. Pour se démarquer, elle chante une chanson de Camille Lellouche sur la Covid-19. Vianney adore son interprétation et se retourne. Il est suivi par Florent Pagny. "Il a raison", dit-il en parlant de Vianney. Marc Lavoine se retourne quant à lui lors des dernières notes de la chanson.

21:44 - Marc Lavoine s'est fait "implanter les sourcils" ! Florent Pagny est heureux de sa nouvelle recrue dans The Voice. Il se voit bien faire le Jeu de la barbichette avec Marc Lavoine pour avoir d’autres talents dans son équipe. Pourtant, Marc Lavoine avoue qu’il ne pourra jamais avoir une barbe et fait des révélations inédites. "Je me suis fait implanter les sourcils", confie-t-il.

21:39 - Margherita rejoint l'équipe de Florent Pagny Margherita chante du Louane sur scène et intéresse les coachs dès les premières notes. « Joli », dit Florent Pagny. Le chanteur se retourne juste après le refrain. "Elle envoie", dit-il aux autres coachs. Marc Lavoine appuie à son tour sur le buzzer et Margherita a réussi à toucher deux coachs ce soir. "Sans frimer, bienvenue et bravo", dit Marc Lavoine. La jeune candidate de 21 ans choisit de rejoindre l'équipe de Florent Pagny. "Je vais aller loin avec toi", dit le coach heureux de sa nouvelle recrue.