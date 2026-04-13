Ce pays a reçu le titre d'"Étoile montante 2026" : c'est un paradis à petit budget en Europe

Les experts du tourisme ont désigné la nouvelle pépite de l'été : découvrez ce paradis secret où l'eau est turquoise et l'addition divisée par deux.

C'est le moment de préparer vos vacances d'été, et ça tombe bien, les experts du tourisme ont tranché. Lors de la cérémonie prestigieuse du Travelbook Sundowner organisée à Berlin pour désigner la destination émergente la plus populaire d'Europe, un pays inattendu s'est imposé face à des concurrents comme l'Albanie et Chypre. Plus de 15 000 voyageurs ont désigné ce pays comme la pépite à ne pas manquer cette année.

Des paysages sauvages à couper le souffle, une côte méditerranéenne sublime et, surtout, une addition qui ne pique pas... Ce pays, qui passait jusqu'ici sous les radars, vient de rafler officiellement le prix spécial d'"Étoile montante 2026" décerné par le média allemand Travelbook. Avec 39 % des voix, il a conquis le cœur des voyageurs car il permet de tout faire sans passer des heures sur la route. Comme le souligne Nuno Alves, rédacteur en chef qui a remis le prix : "Se baigner dans la mer le matin, randonner en montagne l'après-midi et savourer la richesse de la gastronomie et de la culture le soir. Rares sont les pays d'Europe qui réunissent de tels contrastes sur un territoire aussi restreint".

Île de Sveti Stefan à Budva, Monténégro. © gatsi - stock.adobe.com

Ce nouveau paradis, c'est le Monténégro. Entre mer Adriatique et sommets vertigineux, ce petit pays des Balkans est le bon plan pour ceux qui cherchent l'eau turquoise sans les prix de la Côte d'Azur. A Budva, ville phare du littoral célèbre pour sa cité médiévale et l'îlot de Sveti Stefan, comptez environ 15 euros pour un excellent repas complet en terrasse et moins de 3 euros pour un café ou une bière ! Des stations balnéaires animées aux criques isolées comme Velika Plaža et ses 13 kilomètres de sable fin, le littoral offre une alternative abordable aux destinations classiques du sud de l'Europe.

Ce "pays des montagnes noires" cache à l'intérieur des records mondiaux. C'est là que se trouve le canyon de la Tara, le plus long et le plus profond d'Europe. Inscrit à l'Unesco, ce géant de pierre de 1 300 mètres de profondeur est le paradis des amateurs de rafting, canyoning ou tyrolienne géante. Pour ceux qui préfèrent le calme, le Lac Noir et les forêts du parc national de Durmitor offrent des paysages de carte postale qui n'ont rien à envier aux Alpes.

Lac Skadar au Monténégro. © Mike Mareen - stock.adobe.com

Mais le clou du spectacle reste le lac Skadar, le plus grand des Balkans. Il abrite une faune exceptionnelle que l'on découvre idéalement lors d'une croisière au lever du soleil : c'est l'un des derniers refuges du pélican frisé et une escale pour plus de 280 espèces d'oiseaux migrateurs. Entre deux nénuphars, vous pourrez aussi apercevoir des tortues d'eau douce et des hérons rares.

Ce titre de champion, remis officiellement lors de la soirée Travelbook Sundowner, confirme que le Monténégro n'est plus seulement une destination confidentielle. Partez vite découvrir ce joyau avant que la foule ne s'en empare ! Des vols directs existent depuis Paris vers Podgorica ou Tivat.