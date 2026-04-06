C'est la langue la plus conviviale au monde selon une étude, et ce n'est pas celle que l'on croit

Oubliez l'italien ou l'espagnol. Une étude mondiale vient de révéler quelle langue est jugée la plus conviviale au monde, et le résultat va vous surprendre.

Existe-t-il une langue que vous ne parlez pas mais dont la sonorité vous réchauffe immédiatement le cœur ? On a tendance à parier sur l'italien pour sa sonorité très chantante, sur l'espagnol pour son côté solaire, ou même sur l'anglais pour son côté "cool" et informel. Pourtant, une vaste enquête menée par la plateforme Preply auprès de 3 608 personnes à travers le globe vient de bousculer nos certitudes.

On ne l'attendait pas forcément au sommet du podium et pourtant elle vient de remporter le titre de langue la plus accueillante de la planète. Tout n'est pas qu'une question de sons. Dans l'inconscient collectif, la langue est indissociable du mode de vie. Entendre cette langue, c'est un peu comme recevoir une bonne dose de soleil et d'hospitalité en même temps. "Les humains associent naturellement des émotions aux sons. Lorsque nous entendons une langue aux rythmes fluides ou aux voyelles ouvertes, nous l'interprétons souvent comme plus chaleureuse ou plus affectueuse", explique Francisco Rivera, psychologue et directeur clinique cité dans l'étude.

Jeune homme souriant dans une rue de Rio de Janeiro. © Julia Zarubina - stock.adobe.com

La grande gagnante est... le portugais ! Avec 34 % des suffrages, elle s'impose comme la langue la plus conviviale au monde juste devant l'espagnol (33%) et l'italien (26%). Les experts expliquent ce succès par sa "prosodie émotionnelle". Derrière ce terme étrange se cache une réalité toute simple : notre cerveau analyse la mélodie, le rythme et la hauteur d'une voix avant même de comprendre le sens des mots. Verdict : la musicalité unique du portugais, riche en voyelles ouvertes, renvoie une image de douceur et de décontraction.

L'étude de Preply révèle d'ailleurs un phénomène fascinant : près de 60 % des sondés affirment changer de personnalité selon la langue qu'ils utilisent. On deviendrait donc plus ouvert ou plus formel par simple mimétisme culturel. En somme, le portugais agirait comme un véritable "booster" d'ouverture d'esprit et de sympathie.

Pendant que le portugais apporte sa dose de bonne humeur, la France conserve sa couronne de reine du romantisme : 54 % des participants désignent le français comme la langue la plus romantique au monde, devant l'italien (43 %) et l'espagnol (22 %). Concernant l'anglais, 41 % des gens le jugent avant tout pratique, loin devant toute considération sentimentale.

Et l'allemand dans tout ça ? Disons que la convivialité reste un concept relatif. Avec seulement 7 % des votes dans la catégorie "amabilité", la langue de Goethe peine à se défaire de son image de rigueur absolue. On ne peut pas être à la fois le champion de la précision technique et celui de la séduction !