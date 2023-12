Voici les meilleures villes de Noël d'Europe - et une est française

Certaines villes d'Europe se démarquent particulièrement par leurs ambiances de fête à l'approche de Noël. Ce sont des endroits incontournables pour vivre la magie de Noël et l'un d'entre eux est en France.

Noël est une tradition bien ancrée en Europe mais certaines villes sortent du lot et se démarquent par leurs caractères festifs, leurs animations, leurs décorations ou tout simplement par une ambiance particulière. CNN en a distingué 10 dans son classement. Certaines sont très connues comme Vienne en Autriche, réputée notamment pour ses nombreux marchés de Noël ou Rovaniemi en Finlande, célèbre quartier général du Père Noël en plein coeur de la Laponie.

D'autres le sont bien moins comme la nordique Tromso en Norvège et ses aurores boréales au-dessus de la ville ou les originales grottes de Noël de Valkenburg aux Pays-Bas. Wroclaw en Pologne, Bruges en Belgique, Tbilissi en Géorgie sont aussi cités dans ce classement des meilleures villes d'Europe pour vivre la magie de Noël. A Vienne, c'est le marché de Noël emblématique, situé devant l'impressionnant Rathaus, l'hôtel de ville, qui séduit, comme son artisanat ou son fameux gluhwein, le vin chaud local.

Parmi les villes citées, une se situe en France et se distingue par la dimension féérique de son ambiance de Noël. Cette expérience de Noël qui semble tout droit sortie d'un conte de fées, on la vit à Colmar. Avec pas moins de six marchés de Noël thématiques, Colmar brille de toutes ses lumières. Ces marchés sont reliés par des rues illuminées, bordées de chalets en bois cosy. Le soir, les célèbres canaux de la Petite Venise s'animent avec des chœurs d'enfants qui chantent des cantiques, ajoutant à l'ambiance chaleureuse.

La vieille ville de Colmar, entièrement piétonne, regorge de trésors architecturaux, allant des maisons médiévales aux églises et musées du 19ème siècle. La ville entière se transforme en un paysage hivernal, avec des illuminations qui mettent en valeur son patrimoine. Les habitants participent activement à cette féerie en décorant les façades des maisons et des vitrines des magasins. La Place Rapp, en particulier, se transforme complètement, avec sa patinoire éclairée et ses sapins enneigés.

Le marché de Noël de Colmar est connu pour la qualité de ses produits et la beauté de ses décorations. Les visiteurs peuvent commencer leur exploration au marché de la Place Jeanne d'Arc, dédié à la gastronomie régionale, avant de se diriger vers la Place de l'Ancienne Douane pour l'artisanat. Le marché des Six Montagnes Noires, proche de la Petite Venise, est idéal pour les enfants, avec son manège traditionnel et ses friandises. Ce marché, l'un des plus réputés d'Alsace, se déroule cette année du 23 novembre au 29 décembre.