Ces îles de rêve sont encore vides de touristes, la vie y est peu chère et on peut y observer des animaux rares

Cette destination de bord de mer attire encore peu de touristes. Elle offre pourtant une expérience unique avec des plages de rêve et des animaux rares à découvrir.

Pour les voyageurs qui cherchent encore à sortir des sentiers battus et à s'éloigner des foules de touristes, il reste encore des trésors cachés et quelques paradis préservés, loin de la frénésie qui guette la Méditerranée dès les beaux jours ou, plus au sud, des destinations à la mode comme le Maroc ou les îles Canaries. Cet archipel est un écrin de beauté naturelle qui reste encore largement vide de touristes. Il comprend plusieurs zones naturelles protégées et, malgré la beauté de ses eaux et des plages, cet archipel attire encore peu de visiteurs européens.

Ce faible afflux de touristes permet à ceux qui le visitent de profiter d'une expérience authentique et tranquille. Des touristes d'un grand pays voisin, l'Afrique du Sud, en ont d'ailleurs déjà fait leur repaire secret pour s'adonner à la plongée et au snorkelling. Peu de chances toutefois de les croiser en masse : les prévisions de fréquentation atteignent seulement 150 000 touristes, 10 à 15 fois moins que d'autres destinations insulaires.

Cette destination préservée, c'est l'archipel de Bazaruto au Mozambique. Les 5 îles qui composent l'archipel y sont bordées de plages vierges et de sable blanc et les eaux cristallines invitent à la plongée pour explorer les récifs coralliens riches en vie marine. Le parc national marin de l'archipel est ainsi reconnu comme l'une des meilleures destinations de plongée en apnée et de plongée sous-marine au monde.

Les eaux entourant les îles regorgent de vie marine. Elles offrent aux plongeurs des rencontres inoubliables avec des poissons tropicaux, des dauphins, des baleines ou des requins. Les amateurs de la nature seront aussi séduits par la faune rare que l'on peut y observer. Des tortues, des singes cercopithèques à diadème, des petites antilopes, des flamants roses y ont fait leur havre de paix. Surtout, Bazaruto inclue la dernière population de dugongs des côtes africaines. Le dugong est un curieux mammifère marin, proche du lamantin, dont l'importance dans la biodiversité marine a été particulièrement étudiée par les scientifiques ces dernières années.

Depuis quelques années, des hôtels aux prestations luxueuses ont poussé à Bazaruto. Ils attirent une clientèle aisée, sud-africaine principalement, en quête d'isolement et de paysages époustouflants. Pour autant, la vie sur les îles reste remarquablement peu coûteuse, en particulier pour les visiteurs venant de l'étranger. Les communautés locales vivent simplement, surtout de la pêche. L'archipel de Bazaruto abrite 6 500 résidents répartis dans sept communautés sur trois îles habitées, conservant un mode de vie qui a peu changé au fil des ans. Cette communauté insulaire, avec son accueil chaleureux et son mode de vie authentique, ajoute une dimension culturelle riche à l'expérience des visiteurs.