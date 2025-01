Cette destination est l'une des moins chères de Méditerranée, elle garantit pourtant du soleil et de belles plages

Cette destination bon marché offre des plages de rêve, un riche patrimoine historique et une atmosphère animée pour des vacances parfaites en famille.

Vous rêvez d'évasion au soleil sans vous ruiner ? La Méditerranée regorge de destinations bon marché pour des séjours inoubliables. Hammamet et Sousse en Tunisie, Marrakech au Maroc, Bourgas en Bulgarie, la Costa Dorada en Espagne ou encore Bodrum en Turquie promettent des vacances idylliques à moins de 800€ par semaine tout compris pour une famille.

Mais selon une étude du site britannique TravelSupermarket HQ, c'est Alanya, en Turquie, qui décroche la palme de la destination la moins chère pour l'été 2025. Comptez seulement selon ce site 670€ pour 7 nuits tout compris. Une aubaine pour profiter des charmes de cette ville côtière fascinante !

Nichée au pied des majestueuses montagnes du Taurus, Alanya vous accueille ainsi dans un cadre idyllique. Ses plages de sable doré, baignées par une mer cristalline, invitent à la détente et aux sports nautiques. La plus célèbre, la plage de Cléopâtre, aurait même été fréquentée par la reine d'Égypte en personne. C'est du moins ce que dit la légende...

Partez à la découverte de l'histoire riche de la ville en visitant le majestueux château d'Alanya, construit par les Seldjoukides au 13ème siècle. Du haut de ses remparts, profitez d'une vue imprenable sur la ville et la mer Méditerranée. Flânez ensuite le long de la promenade animée du port, admirez les bateaux de pêche colorés et savourez la délicieuse cuisine turque dans les nombreux restaurants et cafés.

Pour une expérience unique, ne manquez pas les grottes de Damlatas, célèbres pour leur air pur et leur haute teneur en ions négatifs, réputés pour leurs effets bénéfiques sur la santé. Les amateurs d'histoire apprécieront également la visite de la tour rouge d'Alanya (Kizilkule), un ancien poste de guet du 13ème siècle offrant une vue panoramique sur la ville.

Alanya est aussi réputée pour ses magnifiques plages de sable fin et ses eaux cristallines et les amateurs de sensations fortes ne seront pas en reste avec une multitude d'activités comme le parachute ascensionnel, la plongée ou les randonnées dans les montagnes du Taurus. Et pour une immersion dans l'atmosphère authentique d'Alanya, cap sur le bazar ! Ce marché traditionnel regorge de trésors, des épices parfumées aux tapis artisanaux en passant par les bijoux.

Avec son climat ensoleillé, ses paysages grandioses, son histoire fascinante et son ambiance chaleureuse, Alanya est la destination parfaite pour des vacances mémorables en famille. Son excellent rapport qualité-prix en fait logiquement l'une des perles de la Méditerranée à ne pas manquer cet été.