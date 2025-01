Avec un "salaire à 7 chiffres" et un business florissant, Pascal Praud s'offre un train de vie plus que confortable

Pascal Praud multiplie les succès médiatiques depuis des années. De quoi s'offrir un joli train de vie avec costumes sur mesure, appartement cossu et belle maison de vacances...

Du reporter au bord des terrains de foot au "Michel Drucker des réactionnaires", comme l'a qualifié le Monde, Pascal Praud continue son ascension dans les médias. Et 2024 aura encore été une étape dans cette carrière florissante. Star de CNews, où il anime L'Heure des Pros matin et soir devant des centaines de milliers de fidèles, il a largement contribué à propulser la chaîne d'info en tête des audiences, devant BFMTV.

Pascal Praud est aussi depuis 2023 aux commandes d'une émission quotidienne, Pascal Praud et vous, sur Europe 1, autre média racheté par Bolloré dont il aide à redresser les audiences. Chaque semaine, il signe une chronique d'une page entière dans le JDD, titre phare du groupe Lagardère absorbé lui aussi par le milliardaire breton.

Ce rythme, seul un bourreau de travail comme lui peut l'assurer, comme il s'en vantait auprès du Monde en 2023, qui décortiquait ses journées : un lever "chaque jour à 5h45, [...] trois émissions à la télé et à la radio matin, midi et soir, quatre heures et demie de direct au total, avec juste le temps d'une sieste dans sa voiture, garée en sous-sol dans le parking de CNews".

Et il en a fallu du travail ! Evincé de Téléfoot en 2004 sur TF1, Pascal Praud a vécu une longue traversée du désert. En galère, il effectue des "ménages" en animant des conférences pour la société de l'homme d'affaires Waldemar Kita. Celui-ci l'embauche en 2007 comme patron du FC Nantes, où les choses tournent vite au vinaigre. En 2010, Pascal Praud crée la société MOTIFALO, immatriculée dans le domaine d'activité "des agences de presse", entreprise mystérieuse dont peu d'informations sont disponibles...

Pascal Praud et sa femme Catherine Bancarel à Roland Garros, en 2024. © CHRISTOPHE SAIDI/SIPA (publiée le 09/01/2025)

Mais sa carrière bascule vraiment quand il change de patron. Arrivé depuis quelques années chez iTélé, l'ancêtre de CNews, Pascal Praud décide dès 2016 de soutenir un certain Vincent Bolloré, confronté à la colère d'une large partie des journalistes. Bien lui en a pris. "Je souhaite à tous les salariés de France d'avoir un patron comme Vincent Bolloré", a plusieurs fois salué l'animateur controversé, qui est depuis devenu la figure de la chaîne et se montre très reconnaissant.

Il faut dire que sa position de porte voix et ses multiples activités dans l'empire Bolloré lui permettent aujourd'hui de mener un train de vie confortable. Selon le magazine Closer, son arrivée sur Europe 1 à l'été 2023 se serait traduite par un salaire annuel à 7 chiffres, soit 1 million d'euros ou plus. Une information jamais confirmée. Au Parisien en juin 2021, Pascal Praud avait déjà refusé de commenter une rumeur qui lui prêtait un salaire de 25 000 euros par mois "seulement"...

Alors qu'il officiait encore sur RTL à l'époque, et tout en reconnaissant être un "privilégié", il lâchera aussi à un auditeur indiscret : "Les gens qui nous écoutent sont persuadés que les journalistes sont payés des fortunes. La réalité, ce n'est pas vrai. On gagne bien notre vie évidemment, mais ils pensent toujours que nous gagnons plus que ce que nous gagnons vraiment."

Reste que les revenus du petit business très conservateur de Pascal Praud ne laissent guère de doute sur son niveau de vie. D'autant que ces émoluments sont abondés par le salaire de sa compagne, Catherine Bancarel (photo), DRH d'un club de foot. Et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit encore du FC Nantes !

Résultat : à 60 ans, Pascal Praud ne se contente pas de se balader sur les plateaux en costume sur-mesure signé Hartwood. Il s'est offert un bel appartement dans un immeuble de standing du 7e arrondissement de Paris, près des Invalides. L'un des quartiers les plus prisés, celui des musées, des boutiques de luxe, des ministères, des ambassades... Pascal Praud apprécie aussi beaucoup sa maison de vacances sur l'île de Noirmoutier, où il va se ressourcer en famille ou entre amis, loin des projecteurs. Un luxe que lui autorise son statut d'animateur bankable et de plus en plus influent.