Cette grande enseigne d'électroménager très appréciée va fermer des rayons, voici les magasins concernés

Cette enseigne d'électroménager voit l'une de ses activités disparaitre. Plusieurs magasins vont ainsi devoir fermer des rayons dans une liste de villes françaises...

Auchan a dû fermer des magasins, Lidl a dû mettre fin à son activité voyage et la situation semble bien difficile pour beaucoup d'autres grandes enseignes en France. L'avenir de nombreux magasins est très incertain. Une célèbre enseigne d'électroménager vient à son tour d'annoncer qu'elle allait devoir renoncer à une partie de son activité. Si elle existe depuis longtemps et était appréciée des clients, elle connait un déclin ces dernières années. Les rayons concernés vont donc être progressivement fermés.

"Au vu de l'évolution du marché, cette activité ne trouve plus le succès qu'elle a pu rencontrer dans un secteur qui est en perte de vitesse", a expliqué l'enseigne auprès de La Voix du Nord. Les salariés touchés, qui sont au nombre de 57, seront réaffectés dans l'entreprise "selon les souhaits de chacun", assure l'entreprise.

L'enseigne concernée est Boulanger, spécialisée dans l'électroménager. Il ne sera désormais plus possible de passer par celle-ci pour faire votre cuisine. "Boulanger a décidé de mettre un terme à son activité cuisine équipée, la fermeture des rayons concernés et l'arrêt des prestations et services inhérents à cette activité se fera progressivement dans les mois/semaines à venir", a indiqué l'enseigne.

Depuis plus de 45 ans, Boulanger conçoit des cuisines équipées sur mesure. Les clients sont alors reçus au cœur d'un des 12 showrooms du pays pour réfléchir à l'aménagement de cet espace avec des spécialistes. 12 magasins en France proposent ces showrooms, qui vont donc bientôt fermer. Il s'agit de ceux de Dunkerque - Grande-Synthe, Villeneuve D'Ascq, Englos, Caen, Domus - Rosny-sous-Bois, Melun, Saint-Geneviève-des-Bois, Anglet, Nimes, Avignon, Toulon et Puget-Sur-Argens.

Boulanger semble prendre un nouveau tournant depuis l'arrivée il y a un peu plus d'un an d'Emilie Soleri à sa direction. Aujourd'hui 221 magasins sont ouverts en France. Boulanger, qui a été racheté par le groupe Mulliez (Auchan, Decathlon, Leroy Merlin…), ambitionne de monter à 250 d'ici 2027, avec une dizaine d'ouvertures par an. "Les ambitions de Boulanger sont de rester leader sur le marché, notamment grâce aux services et au positionnement sur des produits premium et peut-être avec l'international demain", a récemment assuré Emilie Soleri auprès du Figaro.