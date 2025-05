Après un siècle d'attente, le plus grand secret des pharaons est révélé au grand jour

Le plus grand trésor de l'Égypte ancienne sera visible dans son intégralité pour la première fois à cette date.

Un siècle s'est écoulé depuis la découverte du tombeau de Toutânkhamon par l'archéologue Howard Carter et son porteur d'eau Hussein Abdel-Rassoul. Le 4 novembre 1922, ils perçaient les mystères du tombeau du jeune pharaon dans la Vallée des Rois en Égypte : statues de divinités, masque funéraire en or massif, sarcophage du roi et momies de ses deux fillettes, amulettes protectrices, bijoux en or et pierres précieuses, chars de guerre, objets de la vie quotidienne... Ce sont précisément 5 398 objets qui sont déblayés 4 mètres sous terre, puis inventoriés et conditionnés 10 ans plus tard. Cette sépulture considérée comme l'une des plus grandes découvertes archéologiques jamais réalisées sera bientôt exposée pour la première fois dans son intégralité.

C'est dans un édifice pharaonique de verre et de pierre situé à deux pas des célèbres pyramides de Gizeh, dont la surface s'étend sur près de 47 hectares, soit deux fois plus grande que le musée du Louvre, que l'on retrouvera la collection complète du trésor de Toutânkhamon, respectant la disposition des objets tels qu'ils ont été trouvés par l'archéologue. Mais ce n'est pas tout, avec au total 130 000 objets exposés, ce musée ambitionne d'être "le plus grand musée archéologique du monde consacré à une civilisation, à savoir la civilisation pharaonique", selon le chef de l'Etat égyptien.

L'ouverture tant attendue du Grand Musée Egyptien (GEM) est prévue pour le jeudi 3 juillet 2025. Les visiteurs de tous les âges se verront offrir une plongée exceptionnelle dans l'histoire de l'Égypte ancienne, avec des galeries présentées de manière chronologique, de la préhistoire à la période gréco-romaine égyptienne.

L'exposition immersive "Toutânkhamon" au Grand Musée égyptien (GEM) de Gizeh. © CHINE NOUVELLE/SIPA (publiée le 02/05/2025)

En dehors du trésor complet de Toutânkhamon dont on pourra admirer le célèbre masque funéraire en or, d'autres pièces sont très attendues, comme la barque solaire de Khéops, un navire funéraire en bois de cèdre de 44 mètres de long qui avait été enterré à côté de la Grande Pyramide il y a plus de 4 500 ans, ainsi que la gigantesque statue de Ramsès II, haute de 12 mètres, qui accueille les visiteurs dans l'atrium principal du musée.

Les visiteurs découvrent en gravissant les marches du Grand Escalier de 6 étages, une succession de statues de dieux et de pharaons célèbres tels que Khéphren, Mykérinos, Akhenaton ou encore Hatchepsout, ainsi que des sarcophages, avant d'atteindre une vaste baie vitrée offrant une vue imprenable sur les trois grandes pyramides du plateau de Gizeh.

L'Égypte ambitionne, avec ce musée estimé à un coût d'un milliard de dollars, d'attirer près de 5 millions de visiteurs par an. L'expérience de visite s'annonce révolutionnaire et éducative, intégrant des technologies de pointe, notamment des présentations multimédia immersives et de la réalité virtuelle.