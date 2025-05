Ce piège élimine rapidement les fourmis - il suffit de mélanger deux ingrédients de cuisine

Ce piège et l'un des plus efficaces pour en venir à bout d'une infestation de fourmis. Facile à réaliser, il ne coûte que quelques centimes.

Même un logement propre et bien rangé peut être la cible des fourmis. L'arrivée des températures plus chaudes correspond à la sortie de l'hibernation de ces petits indésirables qui partent à la recherche de nourriture et adorent envahir nos intérieurs. Bien qu'inoffensives pour la santé, les fourmis peuvent vite devenir envahissantes, surtout lorsqu'elles trouvent une source de nourriture. Si vous ne luttez pas dès le début de l'infestation, vous risquez d'avoir du mal à les éliminer totalement. En un rien de temps, elles peuvent coloniser votre cuisine. Et il ne suffit pas de vous débarrasser des fourmis que vous voyez, les es experts sont formels, il faut détruire le nid.

Si beaucoup conseillent la technique du vinaigre blanc, cela les fait fuir sur le moment, mais vous pouvez être sûr de les voir réapparaître dès le lendemain, voire même quelques heures après avoir nettoyé la zone infestée au vinaigre blanc. D'autres optent plutôt pour la méthode de la levure ou du bicarbonate de soude, mais elle n'est efficace qu'à une seule condition : si cet ingrédient est combiné à un autre ingrédient présent dans tous les placards de cuisine.

© 123RF - rhj2017

Le mélange miracle repose sur deux produits courants : le bicarbonate de soude ou la levure, et le sucre en poudre (ou sucre glace). Ce duo fonctionne très bien car le sucre attire les fourmis, tandis que le bicarbonate agit comme un poison pour elles. En transportant le mélange dans leur fourmilière, elles ramènent sans le savoir le bicarbonate de soude dans leur nid et contaminent également leurs congénères. Le bicarbonate, une fois ingéré, perturbe leur système digestif, ce qui conduit rapidement à leur élimination.

Comment bien préparer ce piège et où le placer ? Mélangez à parts égales du sucre en poudre et du bicarbonate de soude. Répartissez le mélange dans de petites coupelles ou bouchons de bouteilles en plastique. Placez ces pièges aux endroits stratégiques : le long des murs, près des entrées, autour des plinthes et là où vous avez repéré des fourmis. Ensuite, laissez le piège agir. Mais n'oubliez pas que cette méthode demande un peu de patience, car elle ne résout pas le problème immédiatement. Il faudra peut-être plusieurs jours pour constater une diminution, puis une éviction totale des nuisibles. Veillez à renouveler régulièrement le mélange.

Ce piège a plusieurs avantages : il est non toxique pour les humains et les animaux domestiques (à condition de rester prudent avec les quantités), il ne dégage pas d'odeur désagréable, et surtout, il est très bon marché. Pour quelques centimes, vous pouvez en venir à bout de ces petites bêtes. Une fois les fourmis éliminées, prenez quelques mesures pour éviter qu'elles ne reviennent. Nettoyez bien les plans de travail et votre table avec du vinaigre blanc, ne laissez pas traîner de miettes ni de sucre, et bouchez les fissures ou points d'entrée éventuels avec du mastic ou du silicone.