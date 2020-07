Airbnb : connexion, commission, annulation, comment éviter les pièges sur le site ?

Vous souhaitez louer un logement sur Airbnb pour vos prochaines vacances ? Découvrez toutes les astuces et les questions à se poser avant de réserver afin d'éviter les mauvaises surprises.

[Mis à jour le 10 juillet 2020 à 14h13] Devenu un incontournable de la location saisonnière depuis sa création il y a plus de 10 ans, le site Airbnb a connu une forte baisse de réservations depuis le début de la crise de coronavirus. Avec le déconfinement puis la réouverture des frontières en Europe, les locations repartent à la hausse en France et à l'étranger. Proposant à ses utilisateurs de louer ou de réserver un appartement dans plus de 34 000 villes partout dans le monde à des prix souvent plus attractifs qu'une chambre d'hôtel ou une maison d'hôtes, le service a été utilisé par 8,5 millions de Français l'été dernier. Si les raisons de craquer pour un appartement cosy ou pour un loft design en plein cœur d'une capitale son nombreuses, il faut cependant être vigilant afin d'éviter les déconvenues et les arnaques. Découvrez toutes les astuces qui vous aideront à réserver un logement Airbnb en toute sérénité.

Pour vous connecter sur Airbnb afin de réserver un logement ou gérer votre réservation, cliquez sur l'onglet "Connexion" en haut à droite sur la page d'accueil du site. Vous pourrez alors vous connecter via votre compte Facebook, votre compte Google ou en indiquant votre adresse-mail et votre mot de passe choisi au moment de votre inscription sur le site.

En réservant un logement sur Airbnb, vous devrez payer des frais de service correspondant au traitement des cartes de crédit et aux services tels que l'assistance utilisateurs 24h/24 en cas de problème. Cette commission est généralement inférieure à 13 % du sous-total de la réservation (le tarif par nuit + les frais de ménage et les frais supplémentaires). En tant qu'hôte, sachez que vous êtes soumis à ces frais de service. Ils sont à hauteur de 3 % à chaque fois qu'une réservation est faite sur le site internet.

Les réservations de logements Airbnb effectuées au plus tard le 14 mars 2020, avec une date d'arrivée comprise entre le 14 mars 2020 et le 15 août 2020, sont couvertes par la politique relative aux cas de force majeure et coronavirus et peuvent être annulées avant la date d'arrivée. Airbnb effectuera un remboursement ou émettra un crédit voyage incluant tous les frais de service pour les annulations couvertes. Pour pouvoir annuler en vertu de cette politique, vous devrez attester des faits ou fournir des documents justifiant que votre demande est éligible à un cas de force majeure Si le séjour a déjà commencé (la date d'arrivée est dépassée), la réservation correspondante n'est pas éligible à une demande d'annulation pour cas de force majeure.

Une fois connecté sur Airbnb via le site internet ou l'application, il vous faut indiquer la destination, les dates et le nombre de voyageurs pour vos prochaines vacances. Après avoir affiné votre recherche en utilisant les filtres (chambre ou logement entier, fourchette de prix, équipements...), les annonces correspondant à tous vos critères apparaissent. Il s'agit maintenant d'utiliser au mieux le site vérifier si tout est correct afin d'éviter les mauvaises surprises en arrivant sur place.

Décocher l'option "réservation instantanée" : si vous souhaitez voir apparaître toutes les annonces qui répondent à vos critères, pensez à décocher la réservation instantanée, une option activée par certains hôtes afin d'accepter des voyageurs sans avoir à répondre à chaque demande. Par défaut, Airbnb laisse cochée cette option et les appartements pour lesquels il faut une acceptation tacite de l'hôte n'apparaissent pas. Vous aurez donc plus de choix si vous décochez le filtre.

: si vous souhaitez voir apparaître toutes les annonces qui répondent à vos critères, pensez à décocher la réservation instantanée, une option activée par certains hôtes afin d'accepter des voyageurs sans avoir à répondre à chaque demande. Par défaut, Airbnb laisse cochée cette option et les appartements pour lesquels il faut une acceptation tacite de l'hôte n'apparaissent pas. Vous aurez donc plus de choix si vous décochez le filtre. Lire attentivement la description de l'annonce : même si cela peut s'avérer fastidieux, il est primordial de lire entièrement les annonces qui vous intéressent. En effet, certains propriétaires imposent des règles spécifiques à leur logement : l'heure d'arrivée, l'obligation de faire le ménage avant de quitter les lieux, l'interdiction de fumer... Si la description de l'annonce est en anglais, n'hésitez pas à utiliser le service de traduction fourni par Airbnb.

: même si cela peut s'avérer fastidieux, il est primordial de lire entièrement les annonces qui vous intéressent. En effet, certains propriétaires imposent des règles spécifiques à leur logement : l'heure d'arrivée, l'obligation de faire le ménage avant de quitter les lieux, l'interdiction de fumer... Si la description de l'annonce est en anglais, n'hésitez pas à utiliser le service de traduction fourni par Airbnb. Observer attentivement les photos du logement : parfois, les photos des logements Airbnb peuvent être trompeuses et embellir la réalité. Prenez donc le temps de les regarder en détails : les fenêtres et les murs sont-ils en bon état, l'appartement semble-t-il avoir été rénové récemment ? La pièce principale vous paraît-elle aussi spacieuse que dans la description ?

: parfois, les photos des logements Airbnb peuvent être trompeuses et embellir la réalité. Prenez donc le temps de les regarder en détails : les fenêtres et les murs sont-ils en bon état, l'appartement semble-t-il avoir été rénové récemment ? La pièce principale vous paraît-elle aussi spacieuse que dans la description ? Lire les commentaires des anciens locataires : si l'annonce a été postée il y a plusieurs années, concentrez-vous sur les avis les plus récents. Lorsque certains utilisateurs font mention d'une annulation de dernière minute, de problèmes de propreté ou de nuisances sonores, mieux vaut passer à l'annonce suivante et sélectionner un autre logement. En ce qui concerne la notation, on estime que les logements possédant 4 étoiles et plus sur 5 sont dignes de confiance.

: si l'annonce a été postée il y a plusieurs années, concentrez-vous sur les avis les plus récents. Lorsque certains utilisateurs font mention d'une annulation de dernière minute, de problèmes de propreté ou de nuisances sonores, mieux vaut passer à l'annonce suivante et sélectionner un autre logement. En ce qui concerne la notation, on estime que les logements possédant 4 étoiles et plus sur 5 sont dignes de confiance. Vérifier le nombre de commentaires de l'hôte : vous avez trouvé le logement de vos rêves, bien placé et à un prix attractif... Cependant, il semblerait que personne n'y ait encore séjourné puisque l'hôte n'a pas encore de commentaires sur son profil. Faites attention, cela peut être le signe d'une fausse annonce. Vérifiez alors la date de mise en ligne de l'annonce, le taux de réponse et évitez les réservations automatiques.

: vous avez trouvé le logement de vos rêves, bien placé et à un prix attractif... Cependant, il semblerait que personne n'y ait encore séjourné puisque l'hôte n'a pas encore de commentaires sur son profil. Faites attention, cela peut être le signe d'une fausse annonce. Vérifiez alors la date de mise en ligne de l'annonce, le taux de réponse et évitez les réservations automatiques. Vérifier les heures d'arrivée et de départ : pour facturer une nuit supplémentaire, certains hôtes Airbnb peu scrupuleux n'hésitent pas à jouer sur les heures du check-in et du check-out. Mettez-vous d'accord avec lui au moment de la réservation afin d'éviter les mauvaises surprises.

: pour facturer une nuit supplémentaire, certains hôtes Airbnb peu scrupuleux n'hésitent pas à jouer sur les heures du check-in et du check-out. Mettez-vous d'accord avec lui au moment de la réservation afin d'éviter les mauvaises surprises. Vérifier les conditions d'annulation : vous ne pouvez pas passer à côté, les conditions d'annulation sont inscrites en rouge dans la section prix de l'annonce. Il est donc impératif de bien les lire et de les accepter avant de faire une réservation sur Airbnb. Sur le site, vous trouverez majoritairement des annonces dont les conditions d'annulation sont modérées (remboursement intégral jusqu'à cinq jours avant l'arrivée) ou strictes (remboursement jusqu'à 50% jusqu'à une semaine avant la date d'arrivée). Selon les conditions d'annulation, évitez donc de faire plusieurs réservations si vous ne voulez pas dépasser votre budget vacances.

: vous ne pouvez pas passer à côté, les conditions d'annulation sont inscrites en rouge dans la section prix de l'annonce. Il est donc impératif de bien les lire et de les accepter avant de faire une réservation sur Airbnb. Sur le site, vous trouverez majoritairement des annonces dont les conditions d'annulation sont modérées (remboursement intégral jusqu'à cinq jours avant l'arrivée) ou strictes (remboursement jusqu'à 50% jusqu'à une semaine avant la date d'arrivée). Selon les conditions d'annulation, évitez donc de faire plusieurs réservations si vous ne voulez pas dépasser votre budget vacances. Ne pas communiquer ses informations personnelles : lors de vos échanges avec un hôte potentiel, n'envoyez jamais votre numéro de téléphone ou votre adresse mail tant que la réservation n'a pas été validée sur le site. De plus, ne prenez pas le risque de payer en direct lorsqu'un hôte vous propose des tarifs moins chers en négociant directement avec lui. Sur Airbnb, le paiement doit toujours se faire via le système sécurisé interne.

