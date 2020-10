Vacances au Maroc : réouverture des frontières, assouplissement des conditions d'entrée, ce que l'on sait

Le Maroc vient d'assouplir les conditions d'entrée sur son territoire pour les touristes. On fait le point sur la situation et les dernières infos.

Sommaire Frontières

Quarantaine

Mesures

Avions

[Mis à jour le 9 octobre 2020 à 12h20] Pays de monuments historiques, de déserts, de plages et de villes animées, le Maroc est une destination incontournable pour un week-end ou une semaine de vacances à moins de 4 heures de vol de la France. Après une politique de fermeture stricte de ses frontières due au coronavirus, le Maroc s'ouvre à nouveau au tourisme depuis début septembre. Une bonne nouvelle si vous souhaitez partir à Marrakech, Casablanca, Fès ou encore Tanger lors d'un city break ou d'une semaine de vacances. Attention cependant avant de réserver vos billets d'avion, certaines conditions d'entrée s'appliquent.

Le Maroc vient d'assouplir les conditions d'entrée sur son territoire pour les touristes. Désormais, toutes les personnes voyageant vers le Maroc doivent présenter, à l'embarquement, un test PCR négatif de moins de 72 heures (contre 48h auparavant). Par ailleurs, les visiteurs concernés devront justifier d'une réservation au sein d'un établissement d'hébergement touristique, ou d'une invitation de la part d'une entreprise marocaine.

Les passagers, professionnels comme touristes, sont aussi tenus de présenter à leur arrivée sur le territoire marocain, la " Fiche Sanitaire du Passager " renseignée, imprimée et signée. Enfin, le test sérologique à l'arrivée ne sera plus effectué.

Ces dernières semaines, le Royaume a placé en quarantaine partielle certains quartiers (Tanger, Fès, Marrakech, Beni Mellal, Rabat, Salé) et a fermé l'accès à plusieurs plages situées sur le littoral entre les régions de Tanger et d'Agadir. Pour vous assurer que vos déplacements soient conformes aux décisions des autorités marocaines, il convient de suivre attentivement l'évolution de ces mesures.

Si l'état d'urgence a pris fin le 10 septembre dernier au Maroc, le port du masque obligatoire reste obligatoire et les contrôles policiers ont été renforcés ces dernières semaines dans différentes villes du pays. Les rassemblements sont interdits, les mosquées, salles de cinéma et théâtres restent fermés et les restaurants et cafés sont limités aux commandes à emporter.

Les vols sont désormais opérés dans les deux sens (France-Maroc et Maroc-France) par les compagnies aériennes françaises et marocaines auxquelles il convient de s'adresser pour toute réservation et information. Il n'est donc plus nécessaire de passer par les consulats de France pour voyager par avion. D'ailleurs ce sont les compagnies aériennes Royal Air Maroc et Air Arabia Maroc qui ont confirmé via un communiqué qu'une simple réservation d'hôtel ou l'invitation d'une entreprise permettent aux voyageurs n'ayant pas besoin de visa (dont les Français) de se rendre au Maroc depuis le 6 septembre.