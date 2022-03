Voyage au Portugal : test, conditions d'entrée, les infos Covid

Le Portugal a assoupli son protocole sanitaire, notamment pour ses îles. Les voyageurs français vaccinés n'ont ainsi plus besoin d'effectuer un test Covid-19 pour aller à Madère.

[Mis à jour le 4 mars 2022 à 16h07] Figurant parmi les destinations européennes préférées des Français, le Portugal assouplit ses modalités d'entrée pour les voyageurs européens. Depuis le 7 février, les visiteurs en "possession d'un certificat Covid numérique de l'UE" sont désormais dispensés de présenter un test négatif à leur arrivée sur le territoire. C'est également le cas pour l'île de Madère : "Les voyageurs français vaccinés n'ont plus besoin d'effectuer un test COVID-19 afin d'entrer dans l'île. Les personnes sans preuve de vaccination ou de guérison sont également autorisées à entrer dans le pays sans test, mais elles doivent respecter les exigences de leur compagnie aérienne avant d'initier leur voyage". L'enregistrement des voyageurs sur le site www.madeirasafe.com est toujours indiqué par la destination.

Depuis la mi-janvier, la seule présentation du certificat Covid numérique de l'UE ou d'une preuve de vaccination (schéma complet), ou d'un test Covid négatif (y compris un auto-test) est nécessaire pour accéder aux restaurants, aux établissements touristiques et aux logements touristiques de courte durée, aux spectacles culturels et aux gymnases. Les discothèques et les bars rouvriront aux mêmes dates. Toutefois, la consommation d'alcool "sur la voie publique et dans les lieux à l'extérieur accueillant du public est interdite, à l'exception des terrasses des restaurants" comme l'indique France Diplomatie.

Les voyageurs présentant un certificat Covid de l'UE peuvent entrer au Portugal quel que soit le motif du déplacement (continental et îles) sous réserve que le certificat en question indique une vaccination complète, une immunité attestée ou le résultat négatif d'un test PCR de moins de 48h. Les enfants de moins de 12 ans sont dispensés de présenter ce certificat. Par voie terrestre ou maritime, les contrôles aux frontières entre le Portugal et l'Espagne sont levés. La France a de son côté annoncé qu'un test PCR ou antigénique de moins de 24 heures est désormais obligatoire pour les voyageurs non vaccinés au retour du Portugal.

Les voyageurs à l'arrivée au Portugal (territoire continental uniquement, soit les aéroports de Lisbonne, Porto et Faro) sont tenus de se soumettre à une prise de température (via un système de caméra thermique) à l'arrivée aux aéroports portugais (dont ceux des Iles de Madère et des Açores), de renseigner un formulaire exigé par les autorités de santé portugaises. Ce formulaire est communiqué au voyageur par la compagnie aérienne lors de la procédure d'enregistrement en ligne, à défaut, par le personnel navigant pendant le vol.

Pour partir en vacances au Portugal cet hiver, vous devrez présenter une preuve de vaccination complète ou un test PCR négatif de moins de 72 heures ou un test antigénique de moins de 48 heures. Les autotests ne sont pas acceptés. En vigueur depuis le 1er juillet, le passeport sanitaire permet de faciliter les contrôles à l'aéroport. Le QR code du pass sanitaire permet en effet à son titulaire de le scanner ou de le présenter sous format papier pour accéder à l'embarquement d'un avion.

Le Portugal a levé l'obligation de respecter une quarantaine pour les voyageurs français. Les voyageurs en provenance de Chypre, de la Croatie, des Pays-Bas, de Suède, de Lituanie, d'Afrique du Sud, du Brésil et de l'Inde continuent d'être concernés par la quarantaine obligatoire, d'une durée de 14 jours.

Les supermarchés ont rouvert, tout comme les lycées, les universités, les cinémas et les théâtres, et les restaurants et bars. Il est désormais possible de s'asseoir à quatre autour d'une table en intérieur dans des conditions sanitaires strictes (maximum 6 personnes à l'intérieur et 10 en terrasse).

Au Portugal, le port du masque est obligatoire dans tous les espaces publics fermés.

Le Portugal a mis en place un plan d'occupation des plages pour permettre aux locaux comme aux touristes de s'y retrouver : il faudra respecter une distance de 3 mètres entre chaque famille ou groupe, et une jauge sera à respecter. Afin de ne pas se déplacer pour rien, une application "Info Praia" permet d'avoir un aperçu de l'occupation des plages en temps réel. Les plages auront un indicateur : vert, la plage est occupée à moins de 33% et est accessible, jaune, c'est encore possible de se déplacer, rouge, la plage est saturée.