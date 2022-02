Assurance Covid-19 : quels pays la demandent, combien ça coûte ?

Alors que les frontières rouvrent peu à peu, pas moins de 40 pays exigent désormais une assurance Covid en plus des documents de voyage et d'une attestation de vaccination.

Vous prévoyez de partir en city break durant un long week-end ou en voyage en Europe ou ailleurs dans les semaines à venir ? Si les pays sont de plus en plus nombreux à rouvrir leurs frontières et à alléger les conditions d'entrée sur leur territoire, certaines destinations réclament toutefois une assurance contre le Covid-19 en plus des habituels documents de voyage et d'une preuve de vaccination quand cela est demandé.

C'est quoi une assurance Covid-19 ?

Les autorités des pays concernés imposent une attestation d'assurance avec mention "Covid" garantissant la couverture d'éventuels frais sur place liés à la maladie : quarantaine dans un hôtel, rapatriement sanitaire, visite d'un proche en cas d'hospitalisation à l'étranger... Le contrôle du document s'effectuera le plus souvent lors de la montée dans l'avion et conditionne parfois l'obtention du visa. Il est donc primordial de se renseigner sur les pays qui exigent une assurance Covid afin de ne pas vous voir refuser l'accès au territoire.

Pour quels pays l'assurance Covid est-elle obligatoire ?

Voici la liste, par continent, des 40 pays qui exigent une assurance contre le Covid 19 pour voyageur sur leur territoire :

Europe : Russie, Ukraine

Amérique : Argentine, Aruba, Bahamas, Bolivie, Brésil (pour les voyages de plus de 90 jours), Chili, Costa Rica, Cuba, Équateur, Guatemala, Îles Turks et Caïques, Paraguay, Saint-Martin, Salvador

Asie : Arabie saoudite, Chine, Indonésie, Jordanie, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Népal, Oman, Pakistan, Philippines, Singapour, Thaïlande

Afrique : Algérie, Bénin, Cap-Vert, Djibouti, Kenya, Maurice, Mozambique, Namibie, Togo, Seychelles

Combien coûte l'assurance Covid ?

L'assurance voyage Covid-19 peut être incluse directement dans le contrat de base ou proposée aux voyageurs sous forme d'extension pour quelques euros supplémentaires. Parmi les assureurs voyage les plus connus, on retrouve Axa, Groupama, Allianz, Europ Assistance ou encore Le Lynx. Certaines banques permettent également de couvrir les risques liés à la pandémie, tout comme Visa, Mastercard ou American Express, qui proposent à leurs clients différentes options.

Le prix de l'assurance Covid dépend de la destination de la durée du séjour, de l'âge du voyageur ou encore du système de soins dans le pays. Le comparateur Insurly estime ainsi que pour un voyageur de 30 ans qui irait passer 30 jours au Brésil en Israël, le coût de l'assurance Covid sera de 48 euros. Autre exemple pour un voyageur de 70 ans qui irait passer un mois à Tahiti, le coût de l'assurance Covid sera de 140 euros. En plus du prix de l'assurance, comptez entre 3% et 5% du prix du séjour pour l'assurance annulation.