Contre le Covid-19, qui est concerné par la 2ème dose de rappel ?

Les chiffres de contamination du Covid-19 continuent d'augmenter ; face à cette neuvième vague le gouvernement et experts de santé ont appelé "les plus fragiles" à se faire vacciner avec une deuxième dose de rappel.

"Nous allons avoir un message plus fort concernant la vaccination : maintenant, il va y avoir une hausse des morts" a lancé ce vendredi matin sur BFMTV le ministre de la santé, François Braun. Le message sur durcit. Depuis quelques semaines déjà le gouvernement multiplie les appels à la vaccinations qui piétine, François Braun a rappelé les chiffres qu'il juge "insuffisants", seulement 20% des plus de 80 ans ont reçu cette nouvelle dose, et 40% des 60-80 ans. Il en a d'ailleurs profité pour rappeler que "tout le monde peut se faire vacciner". La dose de rappel concerne aussi bien la troisième dose, la quatrième dose et aussi la cinquième dose appelée "rappel automnal".

Le rappel de vaccination contre le Covid-19 est aussi appuyé par la présidente du Covars, organe succédant au Conseil scientifique. Brigitte Autran a martelé sur Franceinfo que "toute la population peut se faire vacciner". A condition bien sûr de respecter le schéma vaccinal. Mais alors qui doit faire sa dose de rappel ?

Les personnes "fragiles" en priorité

"La cible reste les plus fragiles, mais on doit pouvoir vacciner tout le monde" a expliqué le président de l'USPO, Pierre-Olivier Variot dans des propos rapportés par le Télégramme. Les personnes particulièrement ciblées par la 4ème dose sont notamment :

les personnes âgées de plus de 60 ans ;

les résidents des Ehpad et d'unité de soins de longue durée (USLD) ;

les personnes à risque de forme grave de la maladie comme les personnes immunodéprimées ou enceintes ;

les personnes vivant dans l'entourage avec les personnes "fragiles" ;

les professionnels des secteurs sanitaire et médico-social.

Toutefois concernant cette dose de rappel, la Haute Autorité de santé a indiqué qu'il faut respecter certains délais entre deux rappels, notamment trois mois pour les personnes de 80 ans et plus, pour les résidents en EHPAD ou en USLD et pour les personnes immunodéprimées ; et six mois pour toutes les autres personnes.

Pour les personnes déjà infectées par le Covid-19, "une dose de rappel additionnelle reste recommandée en respectant un délai minimal de trois mois après l'infection" a rappelé l'autorité de santé.

"Une recommandation n'est pas une interdiction pour les autres"

Interrogée sur Franceinfo, la présidente du Covars a déclaré que le rappel de la vaccination pour limiter les formes graves du Covid-19 est ouvert à "toute la population" à condition de respecter les délais entre un précèdent vaccin ou une précédente infection. Certains pharmaciens ou médecins demanderont un justificatif pour vérifier que la vaccination soit utile.

A l'approche des fêtes de fin d'années, le gouvernement bat également le rappel, Elisabeth Borne a indiqué sur RTL que "si vous allez chez votre pharmacien et que vous dites : 'je vais voir ma grand-mère pendant les vacances', vous avez accès gratuitement au vaccin. Il faut que chacun y aille, il faut être attentif pour les personnes fragiles en se faisant vacciner si on doit aller voir sa famille pendant les fêtes".