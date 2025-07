Incendies : Martigues, Ardèche, Brocéliande... Plus de 350 hectares détruits, des feux toujours en cours

Plusieurs incendies se sont déclarés en France hier et certains sont toujours en cours ce vendredi 18 juillet. Plus de 240 hectares on brûlé à Martigues, où près de 1 000 pompiers sont mobilisés, et 120 hectares sont partis en fumée à Brocéliande.

En direct

08:53 - L'incendie de Martigues éteint "d'ici la fin de matinée" ? Alors que le feu en cours à Martigues n'est pas encore maîtriser selon le denier point de situation la préfecture, le sous-préfet d'Aix-en-Provence Bruno Cassette affirme que l'objectif des pompiers est de venir à bout de l'incendie de Martigues, c'est-à-dire de l'éteindre, "d'ici la fin de matinée". "Nous espérons et faisons tout les efforts (...) pour que nous puissions apporter aux habitants de Martigues une bonne nouvelle", ajoute le représentant de l'État.

08:34 - Le feu fixé dans la forêt de Brocéliande, des espoirs de l'éteindre vendredi Le feu a été fixé dans la forêt de Brocéliande hier soir également selon le dernier point de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, mais il n'est pas encore éteint. 335 pompiers étaient mobilisés hier et 260 le sont encore ce vendredi pour appuyés par une centaine de véhicules. La mission des soldats du feu devrait être aidés par les conditions météorologique plus favorables depuis la nuit dernière. "Les conditions météorologiques seront stationnaires jusqu’à l’arrivée d’une perturbation pluvieuse dans la nuit de vendredi 18 juillet à samedi 19 juillet 2025. Il convient d’assurer la sécurité des personnes et des biens par des mesures adaptées au risque d’incendie et de préserver pleinement les capacités opérationnelles du service départemental d’incendie et de secours", écrivait la préfecture jeudi soir.

08:26 - L'incendie fixé à Fréjus dans le Var 29 hectares ont brûlé à Fréjus lors des deux incendies qui se sont déclenchés hier. Les feux ont été fixés hier soir grâce à la mobilisation de 260 pompiers. 200 soldats du feu sont toujours sur place pour "éviter toute reprise de feu" ce vendredi a annoncé la préfecture. L'objectif est de pratiquer des opérations de noyage pour éviter toute réactivation du feu avec une attention particulière sur les lisières.

08:16 - Evacuations, habitations menacées, blessés.. Le bilan provisoire de l'incendie à Martigues L'incendie à Martigues a brûlé 240 hectares et menacé plusieurs habitations, au point d'imposer des mesures de sécurité. 120 habitations ont été menacées par les flammes selon la préfecture qui indique que 104 personnes ont été évacuées et accueillies dans 4 sites situés à Sausset-Les-Pins et Martigues. "À ce stade, il n’est pas possible pas d’identifier d’éventuelles dégradations ou impacts sur les maisons. Les évaluations sont en cours par les sapeurs-pompiers", précise la préfecture. Le feu a également fait deux blessés légers parmi les sapeurs-pompiers, mais n'a touché personne d'autres.

08:09 - Pourquoi près de 1000 pompiers sont mobilisés à Martigues ? La mobilisation de près de 1000 pompiers sur un feu ayant brûlé 240 hectares peu paraître disproportionnée, mais le colonel Francis Colmas, porte-parole des sapeurs-pompiers de France, explique pourquoi des moyens "énormes" sont déployés face à l'incendie de Martigues sur BFMTV : "La zone est très particulière, déjà touchée par des incendies dans les années passées. L'un des objectifs des pompiers était la protection de la raffinerie de biocarburant de La Mède, c'est une zone très industrielle". Les pompiers encore mobilisés ce vendredi matin, vont "maintenir une pression sur le feu pour l'avoir".

08:05 - L'incendie "n'est pas encore maîtrisé" à Martigues "Le feu n’est pas encore maîtrisé et a parcouru 240 hectares" à Martigues rapporte la préfecture des Bouches-du-Rhône dans un point à 6h30 ce vendredi matin. Les autorités s'attendent toutefois à une "nette amélioration en raison notamment du taux d'humidité s’élevant à 40% et de l’inflexion du vent", l'incendie pourrait être circonscrit au cours de la journée selon les précisions du Sdis 13 à Franceinfo. Pour lutter contre le feu, 973 sapeurs-pompiers sont mobilisés appuyés par 320 engins. Par ailleurs, "30 effectifs des forces de sécurité intérieure assurent la sécurité de la population sur zone".

17/07/25 - 23:46 - FIN DU DIRECT - 800 pompiers toujours sur place en fin de soirée pour tenter de maîtriser l’incendie "Plus de 800 pompiers" sont mobilisés à Martigues pour tenter de lutter contre le feu, a indiqué le sous-préfet d'Aix-en-Provence, Bruno Cassette, au cours d’un point presse. "135 hectares sont partis en fumée", a-t-il précisé. En outre, il a indiqué que "toutes les personnes qui se trouvent dans une maison en dur doivent rester confinées", à Martigues. À l’inverse, les personnes qui habitent dans "les maisons fragiles" comme un mobil-home "doivent quitter les lieux".

17/07/25 - 23:07 - Dans le Var, deux départs de feu ont été fixés À Fréjus dans le Var, deux incendies se sont déclenchés en fin d'après-midi. Ils sont désormais fixés. Avant d’être maîtrisées, les flammes ont ravagé 29 hectares, a indiqué la préfecture du Var dans un communiqué. Elle ajoute que 200 pompiers restent sur place pour traiter les feux. Des hélicoptères bombardiers d'eau reprendront leur travail demain matin. Il est également demandé aux automobilistes de faire preuve de la plus grande prudence sur le secteur.

17/07/25 - 22:45 - Un incendie s’est déclaré près de la forêt de Brocéliande Un incendie s’est déclaré près de la forêt de Brocéliande. Du côté de la Bretagne, un important incendie s'est déclenché jeudi après-midi en forêt de Brocéliande, à l'ouest de Rennes. Une centaine d'hectares de végétation ont brûlé en début de soirée, a appris TF1 info auprès de la préfecture du Morbihan. Le feu s'est déclaré vers 16 h sur la commune de Tréhorenteuc (Morbihan), à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Rennes. Il a continué à progresser en début de soirée. Au moins 200 pompiers des deux départements concernés par les flammes ont été mobilisés, dont 177 d'Ille-et-Vilaine. Des moyens aériens, a été déployé sur place.

17/07/25 - 22:39 - En Ardèche, le feu est fixé Au micro de la chaîne d’information continue, BFMTV, le commandant Lionel Lepaulmier a indiqué, aux alentours de 22 h 20, que le feu était désormais fixé en Ardèche. "L'incendie s'est calmé", a ainsi expliqué le commandant. "On va maintenir du personnel et des véhicules en surveillance au niveau de la départementale", a-t-il encore ajouté.

17/07/25 - 22:31 - 130 hectares déjà brûlés à Martigues L’incendie en cours à Martigues dans les Bouches-du-Rhône a déjà parcouru 130 hectares, selon les informations de BFMTV aux alentours de 21h30. 450 pompiers, secouristes et plus de 180 engins ont été déployés pour faire face à l’incendie. Des avions Canadair et Dash et des hélicoptères bombardiers d'eau survolent encore la zone.