Un bébé prématuré mort à l'hôpital à Lille : le décès causé par un enfant ? Ce que l'on sait

La procureure de la République de Lille confirme ce vendredi 18 juillet que la mort du nourrisson est compatible avec une "chute" et donne davantage de détails.

Le 15 juillet dernier, un nourrisson né prématuré à sept mois a été retrouvé inerte à la maternité Jeanne de Flandre, à Lille. La petite Zayneb-Cassandra est décédée quatre jour plus tard, le 15 juillet. Le parquet confirme alors l'ouverture d'une enquête pour déterminer les causes du décès. Ce vendredi 18 juillet, la procureure de la République Carole Étienne, indique auprès de l'AFP que le nourrisson est mort d'un "traumatisme cranio-encéphalique très sévère, compatible avec une chute au sol".

En effet, La Voix du Nord révélait ce mercredi qu'un enfant de six ans - le frère d'un autre bébé hospitalisé dans le service - chahutait dans les couloirs de l'hôpital pédiatrique du CHR de Lille. "Il semble qu'il voulu l'attrape par la couche, et qu'elle est tombée sur la tête. Les soignants ont couru pour la prendre en charge tout de suite en réanimation. Et elle est morte finalement mardi à 18h10. Elle avait été gravement touchée au cerveau", déclare la famille auprès du quotidien local.

Le petit garçon aurait "débranché les électrodes"

"Il arrivait à sept heures, il passait son temps à courir dans les couloirs toute la journée", expliquent les grands-parents du nourrisson décédé, toujours auprès de La Voix du Nord, au sujet de l'enfant qui était entré dans la chambre de la petite Zayneb-Cassandra. "Toutes les mamans se plaignaient, une infirmière a même prévenu la mère de cet enfant qu'il y avait un problème. Il entrait dans les autres chambres", apprend-on également. C'est une femme de la maternité qui a découvert "au sol le corps du bébé, nu, sans couche avec le crâne ensanglanté et inerte".

Les proches de la mère de la victime dénoncent un cas "qui n'aurait jamais dû arriver (...) On est tous très choqués, surtout sa maman. Ma fille et mon beau fils doivent déposer plainte. On a appelé aussi la police", ajoute la grand-mère du nourrisson. Selon France 3 Hauts-de-France, le petit garçon de six ans aperçu à maintes reprises dans le service néonatal, aurait "débranché les électrodes", en montant sur une chaise, d'après un membre de la famille auprès du média.

La famille a lancé un "appel à témoins" aux parents dont les enfants ont été hospitalisés à Jeanne de Flandre, et "qui ont pu constater ou vivre le manque de sécurité et de surveillance des bébés", les appelant à contacter le parquet de Lille. Le CHU de Lille, lui, qualifie l'incident d'"événement exceptionnel particulièrement grave et bouleversant, non lié aux soins".