Gros changement de météo dans ces départements, le froid et la pluie reviennent dans quelques jours

Les épisodes météorologiques contrastés se succèdent en France de semaine en semaine : le redoux de ces derniers jours pourrait rapidement s'estomper. Voici où et quand.

Depuis le début de l'année 2024, les conditions météorologiques en France sont particulièrement changeantes. Des épisodes intenses se succèdent de semaine en semaine. Si le début du mois de janvier a été très froid avec des chutes de neige importantes en plaine et des températures largement négatives dans la moitié nord du pays, le sud quant à lui a connu des températures très douces au cours de la même période. Après ce froid intense, les températures sont immédiatement remontées dans le positif, atteignant des niveaux bien au-delà des normales de saison et ce dans l'ensemble de la France. Ce climat aux allures printanières pourrait néanmoins cesser prochainement.

Pour cette fin de semaine, La Chaîne météo prévoit un temps de plus en plus agité. Petit à petit, l'anticyclone d'origine subtropical qui assurait ce climat doux sur la France commencera à faiblir. Des précipitations pluvieuses et du vent sont attendus ce mercredi au nord et à l'ouest, tandis que des "Pyrénées aux Alpes à la Méditerranée, le soleil s'imposera sous une grande douceur". Une tendance qui devrait s'accentuer ce jeudi avant de véritablement prendre de l'ampleur ce vendredi. La Chaîne météo prévoit en effet pour ce vendredi une perturbation qui "s'étendra de l'Aquitaine aux Alpes aux frontières de l'Est avec du vent très fort approchant les 90 à 100 km/h des Cévennes au Lyonnais au val de Saône et au Jura avant l'arrivée de la pluie".

Ainsi, dès ce week-end du 10 et 11 février, les perturbations qui s'installeront au cours de cette semaine domineront la tendance. La Chaîne météo annonce le retour de la pluie, notamment dans la moitié nord de la France, "où la situation des cours d'eau du Nord-Pas-de-Calais sera à nouveau à surveiller". Des cumuls allant de 20 mm à 70 mm sont attendu ce week-end. En ce qui concerne le sud de la France, La Chaîne météo annonce moins d'eau avec "entre 5 et 30 mm, avec même quasiment aucune pluie sur le Roussillon". Selon les prévisions de la Chaîne météo, la majeure partie du pays sera sous la pluie ce samedi et quelques risques d'orages sont annoncés à Lyon, Montélimar et Marseille dans l'après-midi. Un même scénario pluvieux est anticipé pour ce dimanche.

Le retour des températures hivernales est annoncé. Pour l'heure "les températures devraient rester très douces jusqu'à vendredi avec un indicateur thermique de +5°C supérieur aux moyennes". Néanmoins, entre samedi et dimanche elles devraient brutalement chuter, à cause d 'un basculement du "flux au nord-ouest à l'arrière". La Chaîne météo annonce une perte de "5 à 10°C par rapport à ce qu'on connaît actuellement".

Le site indique une chute de l'indicateur thermique national ce dimanche avec 4,4°C après un pic à 11,2°C annoncé ce vendredi. Les températures devraient donc revenir aux normales de saison, "voire légèrement en dessous provisoirement en toute fin de période". Ce samedi, les températures seront plus basses mais resteront encore assez douces avec un minimum de 8°C comme à Paris, Brest ou Toulouse et un maximum de 16°C dans l'après-midi à Perpignan. Le dimanche, le climat sera bien plus frais avec un minimum de 5°C à Lille, Rouen et Aurillac. Le maximum sera de nouveau atteint à Perpignan mais cette fois-ci avec seulement 14°C.

Avec la baisse des températures, La Chaîne météo prévoit également le retour de "la neige en montagne à des altitudes de plus en plus basses pour le début des vacances d'hiver le week-end prochain".

Si les principaux massifs montagneux sont les premiers concernés, en particulier les Alpes et le Jura, d'autres zones géographiques pourraient aussi recevoir des chutes de neige. C'est le cas du Massif central et des Vosges .