Le "downshift challenge", cette nouvelle technique pour gagner 1000 euros par an sur ses courses

Cette technique tout droit venue de Royaume-Uni pourrait faire économiser 1000 euros par an sur vos courses.

Les supermarchés sont dotés de techniques marketing très convaincantes pour s'attaquer au budget courses des consommateurs. Dans ces lieux, tout est pensé pour inciter les clients à dépenser plus que prévu. L'agencement même des supermarchés donne aussi lieu à la surconsommation. En effet, les produits de première nécessité se trouvent de part et d'autres du magasin, obligeant les consommateurs à parcourir de nombreux rayons. Avec autant de tentations.

Le placement des produits dans les rayons n'est pas non plus laissé au hasard. Les articles considérés comme les plus rentables sont placés à hauteur des clients qui n'adressent que de rapides coups d'œil aux autres étagères, où se trouvent pourtant de meilleures offres.

Le site britannique Money Saving Expert présente une technique qui permettrait d'économiser jusqu'à 1000 euros par an dans le budget courses. Dans la pratique, le "downshift challenge" est très simple à appliquer. Le tout est de se détacher du principe selon lequel le prix est un gage de qualité. Cette croyance, qui s'applique à tout type de produit, ne se vérifie pas à tout les coups. Le "downshift challenge" nécessite de regarder au-delà du packaging et du marketing qui entoure un produit. Il suffit de tester les sous-marques d'un produit afin de vérifier le rapport qualité/prix de l'article. Il arrive que ces produits moins chers soient parfois de la même qualité qu'un produit affiché à un prix plus élevé. Ce qui revient donc à dépenser inutilement plus pour un produit.

Il faut donc porter attention au vocabulaire employé sur les packagings. Les produits dits "premiums" seront probablement les plus chers, en insistant sur la qualité exclusive d'un article. Viennent ensuite les produits des marques des grands groupes, moins chers mais qui se situent toujours dans les produits aux prix élevés. Au milieu de cette échelle se trouve la marque du supermarché dont les prix sont déjà plus attractifs. La dernière marche de cette chaîne de prix est occupée par les marques "discounts" qui mettent l'accent sur leur aspect "premiers prix" et "produits du quotidien".

Le concept du "downshift challenge" est donc de choisir un produit d'une marque de gamme inférieure à celle habituellement choisie. Nul besoin de passer d'un extrême à l'autre, choisir la gamme directement en dessous peut faire la différence. Si le produit moins cher vous plait tout autant, vous achèterez celui-ci désormais, à la place du plus cher. S'il vous plait moins, gardez le plus cher dans vos habitudes. Selon Money Saving Expert, les plus radicaux feront au moins 30% d'économies, les plus modérés, ceux qui feront un mix entre les produits plus bas de gamme et les produits qu'ils plus chers qui gardent leur préférence feront 15% d'économie. Ce qui est donc évalué à environ 1000 euros par an.

Néanmoins, cette astuce ne doit pas remettre en question la qualité des produits consommés. Si un article est certes moins cher mais contient des ingrédients controversés, il est probablement plus judicieux de privilégier sa santé. C'est pourquoi cette technique peut être particulièrement intéressante pour l'achat des articles non alimentaires, notamment les produits d'entretien comme la lessive ou le liquide vaisselle.