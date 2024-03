Un expert a goûté les vins Lidl à l'aveugle, il a adoré ces 6 bouteilles et une ne coûte que 4,50 euros

Lidl lance sa foire aux vins. Un large choix de bouteilles est proposé avec de très bonnes affaires. Un expert a gouté à l'aveugle et son verdict est épatant.

Le mois de mars a débuté et avec lui, le printemps ne va plus tarder. L'envie de se prendre un petit verre de vin en terrasse va progressivement revenir, même s'il faut en profiter avec modération, bien sûr. A cette occasion, les grandes enseignes lancent leurs foires aux vins "printemps 2024". C'est Lidl qui a ouvert le bal dès le mercredi 6 mars, tout comme Monoprix. Et ils seront suivis dans le courant du mois par E.Leclerc, Casino, Aldi, Carrefour... A partir de cette date, une large sélection de vins rouges, blancs, rosés mais aussi champagnes sera mise en vente et vous pourrez faire de bonnes affaires.

Dans son catalogue spécial foire aux vins, Lidl propose de nombreuses bouteilles en dessous de cinq euros et les autres excèdent rarement 10 euros. Une petite centaine de bouteilles seront mises en rayon pour cette opération dont une partie est concernée par des offres promotionnelles.

Parmi celles-ci, il y a les "offres spéciales", avec une ou deux bouteilles offertes pour l'achat d'un lot de trois ou six bouteilles identiques. Cette offre est assez intéressante notamment pour le Montagne Saint-Emilion Château Fonguillon, 2021. Sur un carton de six bouteilles, deux sont offertes. La bouteille vous revient à 4,49 euros plutôt que 6,73 euros. Le champagne profite aussi d'une belle réduction. Pour le Charles de Cazanove, une bouteille est offerte pour deux achetées, ramenant l'unité à 19,99 au lieu de 29,98 euros.

Si vous voulez varier les plaisirs, optez plutôt pour les "offres découvertes" : une sélection personnalisée de six bouteilles parmi neuf issues de régions différentes, la moins chère sera alors gratuite. Bordeaux, Côtes du Rhône, Val de Loire, Pays d'Oc, faites votre propre mélange pour ensuite proposer chez vous les meilleurs accords mets et vins.

Si vous recherchez des vins de qualité, vous pouvez suivre les conseils de l'expert Adam Lapierre, fournis dans le catalogue Lidl, qui a dégusté les vins mis en vente et a livré ses coups de cœur. Ce spécialiste n'est pas n'importe qui. Il a décroché il y a quelques années la qualification "Master of Wine", une référence absolue dans le monde du vin.

Six bouteilles ont notamment retenu son attention, sur des vins dégustés à l'aveugle. "Je déguste seul et je ne connais ni le prix ni combien la bouteille a été achetée", précise-t-il. L'expert a sélectionné pour leur intensité remarquable le Bordeaux supérieur Château Roquecave, le rosé Bleu de mer et le champagne brut azur Charles de Cazanove. Pour la complexité, il a préféré l'Alsace Riesling Camille Meyer, vendu 4,49 euros par deux, ainsi que le Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune en vin Bonot blanc à 12,89 euros et en vin rouge le Côte du Rhône domaine Lebrun Plan de Dieu à 4,95 euros.

Alors ne trainez pas si vous voulez profiter de ces offres. La foire aux vins de Lidl a commencé mercredi et dure jusqu'à épuisement des stocks.