Alerte météo : sept départements ont été placés en vigilance pour risque de crues

Dans son dernier bulletin, Vigicrues indique que deux départements sont placés, ce samedi 30 mars, en vigilance rouge pour risque de crues. La vigilance orange a été maintenant pour cinq autres départements.

Un dimanche de Pâques pluvieux en prévision. Les fortes pluies de la semaine, ont conduit Météo France a placé deux départements, ce samedi 30 mars, en vigilance rouge et cinq ont été maintenu en vigilance orange pour risque de grandes crues. D'importants débordements sont redoutés sur plusieurs cours d'eau en Dordogne, Charente, Charente maritime, Gironde, Indre-et-Loire et dans la Vienne.

"Ces précipitations interviennent sur des sols déjà bien humides et provoquent des hausses modérées à importante de niveaux sur plusieurs cours d'eau de la Nouvelle-Aquitaine au Grand Est, précise Vigicrues dans son dernier bulletin. En conséquence, des hausses modérées à très importantes de niveaux sur plusieurs cours d'eau de l'ouest et du sud-ouest du pays vont se poursuivre, occasionnant plus particulièrement des débordements exceptionnels et majeurs, dès ce samedi soir et la nuit prochaine, sur la Vienne tourangelle (37) et de la Creuse - Bec des Deux Eaux (86)."

Cet après-midi, un nouveau front pluvieux affecte une moitié est du pays avec des pluies localement plus importantes sur les Cévennes et la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Dès demain, sur la moitié ouest du pays, le temps est encore sec ce samedi, mais les averses signeront leur retour dimanche.

Des sinistrés dans l'Indre

Ce matin, une quarantaine de personnes, dans l'Indre placé en vigilance jaune, ont été évacuées. "Il y a jusqu'à 1,50 m d'eau dans les maisons. C'est monté très vite en 3 heures de temps, durant la nuit", a expliqué Laurent Laroche, le maire de Bélâbre, commune traversée par l'Anglin, un sous-affluent de la Loire.

D'après la préfecture, "plusieurs zones ont été touchées par des débordements, entraînant des coupures de circulation sur certaines routes", indique-t-elle dans un communiqué, précisant que 150 foyers sont privés d'électricité.