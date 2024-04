Voici à quoi vont ressembler les nouveaux vitraux modernes de Notre-Dame de Paris

De nouveaux vitraux, modernes, seront bien installés sous peu à Notre-Dame de Paris. Et leur apparence pourrait étonner certains habitués de l'édifice.

Cinq ans après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, les travaux de la cathédrale avancent à grands pas. Lors de sa visite en décembre 2023, le président Emmanuel Macron avait songé à l'introduction de nouveaux vitraux dans six des sept chapelles latérales côté sud. Ces vitraux contemporains viendront remplacer ceux de Viollet-Le-Duc, épargnés par les flammes mais fragilisés.

La décision du chef de l'Etat fait suite à la volonté exprimée par Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris depuis 2022, de "marquer dans le bâtiment restauré une trace de cet évènement". Mgr Ulrich y avait précisé qu'il souhaitait voir remplacer certains vitraux de la cathédrale présents dans les chapelles latérales de la nef, pour en ériger des nouveaux plus contemporains, tout en suggérant que le choix de l'artiste chargé de réaliser ces nouveaux vitraux pourrait donner lieu à un concours.

© Romain GAILLARD/POOL/SIPA

Début mars, la ministre de la Culture Rachida Dati a nommé un comité artistique présidé par Bernard Blistère, ancien directeur du musée national d'Art moderne au Centre Pompidou, pour étudier les propositions des artistes. Lors de la consultation lancée le 10 avril, les premières informations sur le concours ont été dévoilées. On connait donc désormais les directives précises et ce à quoi vont donc ressembler ces vitraux.

Chaque projet peut être porté par un artiste et un maître verrier et doit respecter un cahier des charges très strict et détaillé. Les futurs vitraux de la cathédrale devront produire "une lumière neutre, de même nature, couleur et intensité, que celle aujourd'hui dispensée par les verrières actuelles". Contrairement à ceux de Viollet-Le-Duc ne représentant que des motifs floraux et géométriques, ces nouveaux vitraux seront figuratifs. Ils devront, selon le programme iconographique rédigé par le diocèse de Paris, faire "apparaître les corps, les visages, les réactions de la première assemblée chrétienne", et garder une certaine cohérence d'ensemble.

Le diocèse de Paris souhaite également que la future verrière soit placée "sous le signe de l'Esprit Saint" car elle ornera "l'allée de la Pentecôte" formée par le collatéral sud. Il est également conseillé aux artistes de prendre en compte dans le choix des couleurs, le vitrail de l'Arbre de Jessé qui sera au milieu des vitraux contemporains ainsi que de garder en tête la couleur de la pierre de Notre Dame.

La première sélection aura lieu en juin 2024 avant le choix définitif en novembre 2024. Leur pose ne se fera pas avant 2026 mais les prototypes seront présentés lors de l'inauguration du 8 décembre 2024.