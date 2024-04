Hommage national à Maryse Condé : les mots choisis par Emmanuel Macron

L'hommage national pour la romancière Maryse Condé, décédée à l'âge de 90 ans, s'est déroulé à la BNF en présence du président de la République.

L'hommage national à la romancière guadeloupéenne avait lieu ce lundi 15 avril à la Bibliothèque nationale de France. Après des obsèques émouvantes célébrées vendredi 12 avril en l'église de Saint-Germain-des-Prés où s'étaient réunis la famille de Maryse Condé mais aussi des personnalités et des anonymes, le président de la République Emmanuel Macron avait donné rendez-vous à ces proches et à tous les Français d'Hexagone et d'Outre-mer pour rendre un dernier hommage à l'écrivaine.

L'hommage a commencé peu après 16 heures, quatre passages des écrits de Maryse Condé ont été lus. En premier, un extrait de son roman Le cœur à rire et à pleurer, puis un passage de son roman autobiographique La vie sans Fards. Le troisième texte provenait de L'abominable institution, et le dernier texte était tiré de la tribune "La colonisation fut coupable de pas mal de crimes", un texte écrit pas la romancière, en réponse à la déclaration d'Emmanuel Macron qui avait déclaré que la colonisation était un crime contre l'humanité.

L'hommage à Maryse Condé en vidéo

À la suite de ces lectures, le président de la République a prit la parole. Dans son discours, il a souligné le "goût pour le paradoxe et la liberté" de l'écrivaine. Il est ensuite revenu sur ses batailles, son arrivée en France, sa vie de romancière et son élévation à la dignité de grand-croix de l'ordre du mérite en 2020. Le chef d'Etat à clôturé son hommage en saluant la femme de lettres. L'hommage s'est achevé par la Marseillaise et le président a ensuite salué la famille et les amis de Maryse Condé, présent à l'événement.