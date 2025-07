Emilien éliminé des 12 Coups de midi : plusieurs questions ont fait tomber le Maître de midi

À 12h37 ce dimanche 6 juillet, Emilien a été éliminé de l'émission les 12 coups de midi par Romain après 21 mois de participation. Il part avec une somme de près de 2,6 millions d'euros de gain, un moment historique dans l'histoire de l'émission selon le présentateur du programme.

Pour remonter à la première apparition du jeune candidat prodige, Emilien, il faut remonter au 25 septembre 2023. Le nouveau Maître de Midi n’était qu’au début d’un long parcours qui allait le mener à une série de victoires jusqu’à ce dimanche 6 juillet. Un candidat qui est, sans nul doute, entré dans les annales de l’histoire de l’émission. “Après 1 an et 10 mois, soit 647 participations, 2 566 931 euros de gains et de cadeaux, 23 étoiles mystérieuses décrochées dont autant de voitures gagnées et 193 coups de maître, Emilien, surnommé le P’tit Kabon, entre définitivement dans la légende du petit écran”, écrit TF1 dans un communiqué.

Invité sur Europe 1 ce mardi 10 juin, Jean-Louis Blot, président d'EndemolShine France, qui produit Les 12 Coups de midi, avait répondu au rumeur selon lesquelles Emilien allait être éliminé, il avait tenu à temporiser. "De toutes façons, on est obligés de vivre avec ce qui se dit sur les réseaux sociaux ; ce qui se dit de vrai ou de faux", a-t-il déclaré. Puis il aavit donné une indication sur les rumeurs d'élimination d'Emilien, pourtant très insistantes. "Grosso modo, 90% de ce qui se dit n'est pas tout à fait vrai, ou plutôt flou", selon lui. Une manière de laisser un peu de suspense et de faire savoir que tout ne se passera pas comme prévu, sans totalement démentir les informations de Clément Garin. Cela s’est toutefois confirmé, un nouveau chapitre s’ouvre dans l’histoire de l’émission des 12 coups de midi.

Habitué des 12 Coups de midi depuis septembre 2023, Émilien a été éliminé de l'émission ce dimanche 6 juillet. Il s’était imposé depuis plusieurs années comme un pilier du programme animé par Jean-Luc Reichmann. Au fur et à mesure, il avait su gagner le cœur du public grâce à sa simplicité, sa bienveillance, son humour et un sang-froid sans pareille. 21 mois, c’est la durée record de la participation d’Emilien qui ont fait de lui un rendez-vous familier pour des millions de téléspectateurs. Une culture générale remarquable et une réactivité sans faille ont fait de lui un participant hors du commun. Il rapart avec une somme de près de 2,6 millions d'euros.

13:05 - Emilien repart avec une multitude de cadeaux gagnés au cours de son parcours Au cours de son parcours de plusieurs années dans l'émission, Émilien a accumulé une multitude de cadeaux, comme l’indique TF1 dans un communiqué : “Séjours inoubliables à Berlin, Venise, en Laponie ou encore aux Canaries, expériences sensationnelles comme un saut en parachute, mais aussi une avalanche d’objets du quotidien et de loisirs. De la technologie (téléviseurs, smartphones, consoles) à l’électroménager, en passant par des trottinettes, instruments de musique, bijoux, jouets, et bien d'autres… une véritable caverne d’Ali Baba”, est-il écrit.

12:40 - Emilien a été éliminé de l'émission À 12h37, Emilien a été éliminé de l’émission les 12 coups de midi par Romain, un ingénieur et architecte venue de Bourg-la-Reine dans Haut-de-Seine. Après 21 mois de participation, Emilien part avec une somme de près de 2,6 millions d’euros de gain. L'évènement est "unique dans l'histoire de l'émission", selon les terme du présentateur Jean Luc Reichmann.

12:24 - Le départ d’Emilien a-t-il été annoncé subtilement avant l'émission ? Hier, samedi 5 juillet, Jean-Luc Reichmann a partagé un étrange message sur le reseau social X : "Très grand plaisir de se retrouver ensemble, demain midi dimanche, avec le plus grand candidat de tous les temps… Émilien. Très belle et bonne soirée et bon week-end à tous". Une publication qui n’est pas passée inaperçue. Ces dernières semaines, la possible élimination d’Émilien est sur toutes les lèvres. Sous la publication du présentateur de l’émission, les internautes ont communiqué leur certitude de voir le jeune candidat prodige être éliminé ce dimanche 6 juillet : "Alors, mon cher Jean-Luc, il paraît que votre belle-mère va sabler le champagne, demain ?", ou encore "On sait hein Jean-Luc, on sait pour demain".

11:51 - Emilien sera-t-il éliminé aujourd’hui ? Alors que l’émission est sur le point de commencer. Le suspens est à son comble. Emilien sera-t-il éliminé aujourd’hui ? Les dernières rumeurs semblent indiquer que cela sera peut-être le cas ce dimanche 6 juillet. Le jeune candidat aura quand même pu accumuler près de 2,6 millions au total depuis le 25 septembre 2023. L’émission du jour qui s’annonce très suivie commence à 11h50, dans quelques secondes sur TF1.

11:34 - Quel est le secret de l’endurance d’Emilien ? Pour l’heure et officiellement, Emilien est toujours bel et bien dans la course des 12 Coups de midi. Jeudi 3 juillet dernier, il est parvenu à s’imposer une fois de plus face à ses adversaires. Mais comment Emilien est-il parvenu à se rendre imbattable au cours de plus d'un an et demi d’émission ? Il s’est livré sur son secret de longévité dans les 12 Coups de minuit : "Je m'entraîne pour garder le rythme : je fais du crossfit, du semi-marathon entre les émissions, et je dors surtout énormément en fait.", a expliqué avec humour le jeune homme.