Européennes 2024 : une candidature "Free Palestine" portée en France par un parti musulman

Une nouvelle liste qui souhaite représenter les Palestiniens entre en course pour les élections européennes de juin 2024.

À deux mois des élections européennes, une nouvelle liste devrait faire son apparition. Celle de l'Union des démocrates musulmans français (UDMF) au sein d'une coalition "Free Palestine party" réunissant plusieurs partis européens "indépendants partageant la même éthique musulmane" en France, Espagne, Allemagne, Belgique, Pays-Bas et en Suède.

Pour le président en fondateur du parti, Nagib Azergui, l'objectif est clair : "Lutter contre la contamination des idées d'extrême droite visant les citoyens de confession musulmane" comme il l'a expliqué à l'AFP. La liste devrait être déposée au début du mois de mai. Et comme pour répondre à certains détracteurs, Nagib Azergui a d'ores et déjà rejeté toute accusation de communautarisme : "l'UDMF n'est pas un parti confessionnel car on a pas fait du Coran a base de notre programme" indique-t-il.

L'UDMF a été créée en 2012 et compte actuellement 650 adhérents. Lors du scrutin européen de 2019, elle avait recueilli 29 000 voix. Une campagne de terrain sera menée jusqu'aux Européennes, notamment dans certains quartiers populaires de Strasbourg et d'Ile-de-France. "On a une concurrence très aiguisée face à nous. On veut travailler différemment" en "ne se satisfaisant pas de grandes déclarations" explique N. Azergui, notamment pour se démarquer de La France Insoumise, qui est pour l'instant créditée de 8 % des intentions de vote selon un dernier sondage Ifop pour Le Figaro et Sud Radio.

Mais alors, quelles sont les revendications de cette nouvelle liste ? Tout d'abord, un "changement radical de la diplomatie française et européenne" notamment à travers la mise en place de sanctions à destination d'Israël, comme il est possible de lire sur son site officiel. Par exemple, le groupe souhaite mettre en place l'interdiction de la vente d'armes, un embargo commercial et l'exclusion de toute compétition internationale. La lutte contre l'évasion fiscale et les discriminations font également partie du coeur du projet.

De quoi inquiéter la liste LFI menée par Manon Aubry ? Dans les faits, l'UDMF lorgne les élections municipales de 2026. "notre vraie ambition est 2026" indique son président dans les colonnes de BFM. Le parti envisage de se présenter dans trois villes. LFI ne se montre pour l'heure, pas inquiète par l'arrivée de cette nouvelle liste. "La question de Gaza et les questions internationales en général intéressent toutes les personnes qui s'inquiètent du respect des droits humains. On attend de savoir ce que cette liste défend et quel est son programme avant de commenter" a indiqué le coordinateur de LFI, Manuel Bompard au micro de BFMTV.