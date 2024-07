DIRECT. Canicule : 41 départements en vigilance orange, bientôt la fin de la canicule ?

En soirée, les températures seront comprises entre 27 et 29 degrés et entre 20 et 24 degrés la nuit.

Il va encore faire chaud à paris et en Île-de-France cet après-midi. Après une nuit suffocante et une matinée très douce, les températures seront toujours élevées cet après-midi avec :

Météo France actualise chaque jour sa carte avec le niveau de vigilance pour chaque département. Actuellement, les niveaux jaune et orange sont actifs. Le niveau jaune est déclaré dans deux cas présentant un risque sanitaire pour la santé humaine, pour les personnes les plus fragiles, ou exposées à la chaleur en raison de leur conditions de travail :

Il fait encore chaud aujourd'hui à Paris et sur tous les sites des Jeux Olympiques. Pensez à la crème solaire, la casquette et la gourde !

12:01 - Quand les températures vont-elles baisser ?

Si Météo France suspend sa vigilance orange canicule sur la façade atlantique, les températures restent élevées ce mercredi partout en France. Il faut encore s'attendre à une nuit étouffante dans de nombreuses villes françaises annonce Météo France, avec de "nombreuses minimales autour de 20-22 °C sont prévus entre la Nouvelle-Aquitaine et l'Est en passant par le Centre et l’Île-de-France, et jusqu’à 23-25 °C sur le Centre-Est du pays et les côtes méditerranéennes". Ce n'est qu'à partir de jeudi que l'ont pourra noter une baisse du mercure venant de l'ouest. "Mais, les départements du quart sud-est seront encore concernés par la vigilance canicule orange. Les températures y resteront encore élevées. Les 40°C pourraient être atteints en Provence et dans l'Hérault" prévient Météo France. C'est vraiment vendredi que la France retrouvera des températures de saison.