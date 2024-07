DIRECT. Canicule : près de 40 degrés ce lundi, les 39 départements en vigilance orange

Les fortes chaleurs gagnent l'ensemble de la France pour la première moitié de la semaine. Avec 35°C en moyenne, Météo France place près d'une quarantaine de départements en vigilance orange canicule.

L'essentiel Depuis dimanche, la moitié sud de la France est touchée par un épisode caniculaire qui s'accentue à mesure qu'il progresse vers le nord du pays.

À partir de ce lundi midi, Météo France place 39 départements en vigilance orange canicule. Avec des pointes locales à 40°C, notamment en Gironde et en Méditerranée.

Les départements en vigilance orange canicule sont les suivants : Ain, Allier, Ardèche, Aveyron, Indre-et-Loire, Isère, Charente-Maritime, Charente, Corrèze, Corse-du-Sud, Dordogne, Drôme, Gironde, Haute-Corse, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Loire, Savoie, Vendée, Vienne, Cantal, Cher, Gard, Gers, Ariège, Lot-et-Garonne, Lot, Puy-de-Dôme, Rhône, Tarn-et-Garonne, Tarn, Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Deux-Sèvres, Hautes-Pyrénées, Landes.

En direct

13:02 - Île-de-France Mobilités déclenche son plan canicule Depuis ce lundi midi, IDF Mobilités déclenche son plan canicule pour les transports franciliens, alors que le nombre d'usagers explose en raison des épreuves des Jeux olympiques, qui ont lieu à Paris et en banlieue. 2,5 millions de briquettes d'eau vont être distribuées dans 74 stations de transport en commun, soit vingt fois plus que d'ordinaire. Des brumisateurs et des fontaines à eaux sont aussi disponibles dans plusieurs stations. 12:23 - Une alerte orage s'ajoute à l'alerte canicule Ce lundi, Météo France place 39 départements en vigilance orange canicule mais certains de ces départements sont également concernés par une vigilance jaune orage. Il s'agit des départements des Alpes-Maritimes du Cantal, de la Corrèze, de la Haute-Loire, de la Haute-Vienne, et du Puy-de-Dôme. La Creuse et la Lozère sont aussi également placées en vigilance jaune orage mais la vigilance canicule est plus modérée (jaune) dans ces départements. 11:50 - Un épisode caniculaire "particulièrement intense" Ce lundi 29 juillet 2024, Météo France place 39 départements en vigilance orange canicule. Cet épisode caniculaire reste "de relativement courte durée mais particulièrement intense. Il nécessite une vigilance particulière, notamment pour les personnes sensibles ou exposées" précise-t-on chez Météo France.

En savoir plus

Depuis dimanche, la moitié sud de la France est touchée par un épisode caniculaire. Dimanche, les thermomètres se sont affolés à Cassis et Avignon, où il a fait 36°C mais c'est dans le Var que la température a été la plus importante avec 40°C. Pourtant après un mois de juin "sous l'eau" et celui de juillet guère plus estival, le risque de canicule semblait écarté. Mais depuis la fin de semaine dernière, une masse d'air chaud en provenance d'Espagne est remontée dans les départements les plus au sud de l'Hexagone.

À partir de ce lundi midi, Météo France place 39 départements en vigilance orange canicule. Avec des pointes locales à 40°C, notamment en Gironde et dans une partie des départements du bassin méditerranéen, les températures dépassent les 36°C dans toute la moitié sud. En Île-de-France et dans les départements limitrophes, le mercure va atteindre 33 à 35°C dans l'après-midi et se maintenir dans la soirée.

La journée de mardi sera, elle, aussi rythmée par la chaleur et le temps sec, avec une remontée de la vague de chaleur vers les régions du centre et de l'est. De nouveaux départements pourraient être placés en vigilance jaune canicule, comme le Jura, la Nièvre, la Saône-et-Loire et Paris. Dans le sud, les températures devraient très légèrement baisser par rapport à la veille, même si les 40°C pourraient être une nouvelle fois atteints.

Ailleurs en France, c'est l'inverse qui devrait se produire. Pour la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, le Grand-Est, l'Île-de-France et le nord de la Haute-Loire connaîtront des températures inférieures à 36°C mais elles devraient tout de même gagner 5°C en moyenne par rapport à la veille, selon Météo France. À Paris, où se déroule une grande partie des épreuves olympiques, les spectateurs et les athlètes devront faire avec les 35°C prévus mardi et mercredi.

La journée de mercredi devrait être la journée la plus chaude de la semaine mais également le dernier jour de cet épisode de canicule, avec une moyenne autour de 34°C prévu sur l'ensemble du pays. Mais après les fortes chaleurs de l'après-midi, un nouvel épisode orageux devrait s'annoncer sur les 3/4 du pays et amorcer la baisse des températures, au niveau des normales de saison, pour la suite de la semaine.