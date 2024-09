Ces excréments d'oiseau génèrent l'un des cafés les plus chers du monde

Ce café, l'un des plus chers au monde, s'obtient grâce aux déjections d'un oiseau, cousin du poulet.

Du café à base d'excréments ? Oui et en plus il serait parmi les meilleurs au monde. Les amateurs de café sont nombreux à avoir déjà entendu parler de ces cafés organiques - c'est rien de le dire - que l'on appelle " des cafés prédigérés". Ils proviennent des déjections de certains animaux, amateurs de café, et dont le système digestif magnifierait les arômes des grains qu'ils ingèrent. Difficile à croire ? Pourtant c'est bien vrai, ces cafés figurent aujourd'hui parmi les plus réputés et les plus exclusifs, mais par extension ils sont chers, très chers, parfois il faut débourser plusieurs centaines d'euros pour un kilo de café.

En Thaïlande, des fabricants de café s'approvisionnent grâce aux excréments d'éléphants. En Inde, les agriculteurs récoltent les cerises de cafés recrachées par certains singes, les macaques Rhésus dont la salive fait fermenter les grains de café. Dans d'autres pays d'Asie du sud-est comme le Vietnam ou l'Indonésie, les producteurs de café récupèrent les grains de café digérés par les civettes pour les commercialiser. En matière de café de luxe, ces trois sortes de cafés sont toutefois surclassées par un autre du même genre, un café extrait des excréments d'un oiseau : la Pénélope panachée ou Jacu.

Pendant plusieurs décennies le Brésil, premier producteur de café dans le monde, a dû faire face à cet oiseau originaire d'Amérique centrale, cousin du poulet, remarquable à ses plumes noires qui ne font ressortir que le rouge écarlate de ses yeux et de sa gorge. Le volatile raffole en effet des cerises de café, qu'il cueille dans les caféiers. Tout a changé quand les agriculteurs ont constaté que non seulement les grains de café demeuraient intacts une fois évacués par le Jacu mais qu'en plus, son système digestif faisait ressortir les arômes les plus nobles du café.

Le "Jacu Bird" avec son goût très fruité, corsé, et doux est à en croire les spécialistes, incomparable. Pour le goûter il faut par contre mettre la main au portefeuille, certains revendeurs le facturent 1600 euros le kilo. Un prix surprenant puisque le producteur n'a plus à sélectionner les grains, ni à les cueillir. Il doit juste récolter les excréments et laver les grains avant de les sécher et de les proposer à la vente. Le prix s'explique en fait par la rareté du produit. Seules quelques centaines de kilos sont produits chaque année. En France, il est possible d'en retrouver dans quelques rares coffee shop en ligne mais il faut parfois débourser plusieurs centaines d'euros pour seulement quelques tasses.

A noter que si l'on veut déguster ce café aux notes de chocolat et de noix, il faut aussi être prêt à acheter le bon matériel. Oubliez la cafetière italienne, la machine a espresso et la cafetière à piston. Il faudra le préparer à l'aide d'une méthode de préparation manuelle comme la bonne vieille "Chemex" ou avec une "V60" mais c'est la garantie de déguster ce café de la meilleure manière qui soit et d'en avoir pour son argent.