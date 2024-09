Dans cet endroit, il est possible de commettre un crime en toute impunité, selon un juriste

La "zone de la mort", de près de 130 kilomètres carrés, pourrait être le lieu de tous les crimes. Sans sanction possible.

Tout le monde a sans doute vu "American nightmare", cette série de films dans lesquels une nuit par an, tout crime, y compris le meurtre, n'entraîne aucune poursuite. Et bien vous serez surpris d'apprendre que la réalité a dépassé la fiction. Il existe en effet un endroit aux États-Unis où il est possible de commettre un crime en toute impunité. Et le pire dans tout ça, c'est que le gouvernement est parfaitement informé de la situation, pourtant rien n'est fait pour que cela change.

C'est dans le Wyoming, État connu pour ses paysages magnifiques mais également pour être le premier Etat d'Amérique à avoir interdit de nombreux recours à l'IVG, et qui récemment veut également interdire les voitures électriques que l'on trouve Yellowstone. Ce parc naturel américain, le plus ancien du monde, abrite les deux tiers des geysers de la planète, des grizzlys, des loups, et... la "zone de la mort". Sur une bande de terre d'un peu moins de 130 kilomètres carrés, il serait possible d'y commettre un crime sans avoir peur d'être inquiété par la justice. C'est en tout cas ce qu'a découvert un professeur en droit américain, Brian C. Kalt qui depuis fait pression sur le gouvernement pour qu'il s'attaque à ce problème.

Mais une telle chose est-elle vraiment possible ? Comment expliquer cette anomalie stupéfiante ? Aux États-Unis, le parc national de Yellowstone est un cas unique, car bien que rattaché à l'État du Wyoming, il s'étend sur deux autres États, le Montana et l'Idaho. Or lorsqu'en 1872, le parc est créé, il est décidé que seul le tribunal fédéral du district du Wyoming pourra juger les crimes et les délits commis à l'intérieur du parc. Sans qu'ils ne s'en rendent compte, ces décideurs venaient de créer un vide juridique sans précédent. Leur décision a en effet acté ceci : si une personne commet un crime à Yellowstone, mais dans les zones du parc situées sur l'un des deux autres États (Idaho ou Montana), il doit être jugé dans le Wyoming.

C'est précisément là qu'il y a un hic. La Constitution américaine stipule qu'un crime doit être jugé dans l'État où il a été commis. Ajouté à cela, le 6e amendement qui prévoit que l'accusé doit être jugé par un jury composé de personnes vivant dans le district où le crime a eu lieu, et que ces deux territoires sont complètement inhabités, cela signifie : ni procès, ni condamnation. Pour une personne mal intentionnée, c'est le crime parfait.

A noter tout de même que jamais personne n'a exploité cette faille juridique et qu'il est difficile de croire que les tribunaux et les gouvernements fédéraux américains resteront sans rien faire si quelqu'un s'essayait à ce crime "parfait". Cette faille juridique serait sans doute contestée ou des recours imaginés pour conserver "l'esprit de la loi", qui est qu'un coupable d'une infraction ou crime caractérisés doit être puni. D'autant plus que dans les trois États, la peine de mort est toujours en vigueur.