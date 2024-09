C'est un endroit en Bretagne que vous devez voir au moins une fois dans votre vie

Entre falaises, lande et fort majestueux, il s'agit du plus impressionnant site de la région Bretagne.

La Bretagne est l'une des régions les plus attractives de France, riche de destinations singulières et magiques, entre terres océanes et poumons verts, cités et ports pittoresques, châteaux médiévaux, menhirs et dolmens, fortifications Vauban, roches de granit rose, baies, golf, cap et marais salants. Les découvertes sont multiples parmi la myriade de richesses naturelles, historiques ou architecturales qu'elle abrite. Mais que faudrait-il explorer en premier s'il ne fallait choisir qu'un seul de tous ces attraits ?

Entre falaises de schiste et de grès rose et une mer bleue teintée d'émeraude, le cap Fréhel est sans doute le site le plus spectaculaire de la région Bretagne, situé dans le département des Côtes-d'Armor. A la belle saison, le site propose une symphonie de couleurs qui reste à jamais gravée dans nos mémoires, entre le rose-violet des falaises et les 400 hectares de bruyères en fleurs. De l'automne à l'hiver, la mer agitée claque contre les falaises, avec une couleur qui oscille entre le bleu, le gris et le vert, un dégradé typique de la Bretagne, changeant selon la lumière. Par temps clair, la vue s'étend depuis le Cotentin et Jersey, jusqu'à Paimpol. Un panorama dont on ne se lassera jamais...

Dominant la mer sur plus de 70 mètres, le cap Fréhel rassemble à la fois des falaises spectaculaires, une réserve ornithologique baptisée "le rocher de la Fauconnière", un vieux phare établi par Vauban en forme de tour ronde en grès rose, ainsi qu'un magnifique donjon que l'on découvre au grès d'une promenade complètement hors-du-temps... Pour se rendre jusqu'à l'illustre fort la Latte, on emprunte un sentier côtier en boucle du GR34 qui permet de faire le tour du cap au départ de l'Anse du Croc jusqu'à Pléhérel, d'une distance totale de 6 kilomètres, soit 1h30 de marche sans grandes difficultés, à condition de s'équiper de bonnes chaussures. De part et d'autre du cap, les plages sauvages s'offrent à vous, à l'image de la plage des Sables-d'Or-les-Pins, l'une des plus belles plages de Bretagne ou encore de la plage les Grèves d'en Bas, un spot de surf reconnu.

L'espace naturel du Cap Fréhel a été labellisé "Grand Site de France" depuis 2019. Ne manquez donc pas la visite du Fort la Latte, véritable trésor médiéval breton édifié au XIVe siècle qui a servi de décor à plusieurs films ainsi que la découverte de sa réserve ornithologique où des milliers d'oiseaux tels que les fous de bassan, les cormorans, les goélands mais aussi le Pingouin torda ont trouvé refuge. N'attendez plus, cap sur le roi des Caps pour découvrir la Bretagne !