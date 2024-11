Notre-Dame de Paris : qui a payé les restaurations ? Les chèques fous des milliardaires français

Le chantier de Notre-Dame de Paris touche à sa fin. Le délai des cinq ans pour la restauration de l'édifice a été respecté, notamment grâce aux dons exceptionnels qui ont été versés, en majeure partie par des milliardaires français.

Le pari est réussi. Notre-Dame de Paris rouvrira bien ses portes cinq ans après l'incendie qui avait ravagé l'édifice. Ce vendredi 29 novembre marque la dernière visite de chantier, à laquelle participent le couple présidentiel, la maire de Paris, Anne Hidalgo, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, la ministre de la Culture, Rachida Dati… L'occasion de penser à ceux qui ont rendu cette restauration possible : les donateurs. En tout, 338 086 donateurs ont été répertoriés, réunissant ensemble la somme exceptionnelle de 846 millions d'euros, selon les derniers comptes de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame, comme le rapporte Libération. Dans un rapport publié en 2020, la Cour des comptes a estimé que ce montant était un record mondial en termes de dons, bien au-delà du précédent record, qui concernait le tsunami meurtrier en Indonésie en 2004 (328 millions d'euros).

Concernant Notre-Dame, la somme récoltée est même allée au-delà des moyens nécessaires à sa restauration. 700 millions d'euros ont été utilisés pendant ces cinq ans, le reste de la somme récoltée sera utilisée pour les travaux à venir. Ces 700 millions d'euros ont été réunis rien qu'avec les dons d'une poignée de milliardaires français, qui ont signé de très gros chèques. En tête des donateurs, il y a Bernard Arnault (cinquième homme le plus riche du monde) et sa société LVMH, et la famille Bettencourt Meyers et son groupe L'Oréal. Ces deux donateurs ont chacun signé un chèque de 200 millions d'euros. La famille Pinault (sociétés Artémis et Kering) ainsi que le groupe Total ont aussi généreusement participé à hauteur de 100 millions d'euros chacun. D'autres milliardaires, comme Bouygues ou JC Decaux, ont fait des dons d'une dizaine de millions d'euros.

On note tout de même l'absence de Vincent Bolloré et de Pierre-Édouard Stérin, deux milliardaires catholiques traditionalistes, parmi les donateurs. Aucun commentaire à ce sujet n'a été fait par les deux hommes, bien que leurs proches soulignent qu'il est possible qu'ils aient fait des dons anonymes.

Les Américains ont donné 59 millions d'euros

Les Français n'ont pas été les seuls émus par l'incendie, le 15 avril 2019. Les Américains aussi ont donc mis la main à la poche pour participer à la rénovation de l'édifice. En tout, ce sont 62 millions de dollars (59 millions d'euros) qui ont été récoltés, rapporte Cnews. Il faut dire que Notre-Dame de Paris est particulièrement présente dans les représentations cinématographiques américaines de la capitale française. La Walt Disney Company, dont les studios d'animation ont notamment produit "Le Bossu de Notre-Dame" et "Ratatouille", a fait un don de 5 millions de dollars (4,74 millions d'euros).