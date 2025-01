Neige et verglas en France : quels sont les départements concernés ce samedi ?

Trente départements ont été placés en vigilance orange pour neige-verglas dans le nord de la France. Les premières gelées sont attendues en fin d'après-midi.

Météo France classe trente départements en vigilance orange pour neige et verglas. Les premières gelées sont attendues en fin d'après-midi, avec des "épisodes de neige puis surtout de pluies verglaçantes sur le nord et le nord-est du pays ce soir et cette nuit". Selon Météo France, cette perturbation s'explique par un air doux qui va balayer la France du sud-ouest au nord-est ce samedi 4 janvier, et dans la nuit de samedi à dimanche. "Cette perturbation va venir rencontrer une masse d'air froid, provoquant des chutes de neige et surtout des pluies verglaçantes pendant quelques heures." Les températures remonteront de plus d'une dizaine de degrés dimanche après-midi, après le passage de la vigilance orange dans les départements concernés.

Météo France alerte des "chutes de neige" qui seront "généralement assez brèves" mais qui pourront "être plus persistantes sur les départements frontaliers du Grand Est, pouvant donner jusqu'à cinq centimètres au sol". "Les pluies verglaçantes durent ensuite entre une et trois heures, pouvant occasionner des difficultés de circulation", prévient l'expert météo.

Quels départements ?

Le Nord, les Ardennes, la Meuse, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Territoire de Belfort, les Vosges, la Meurthe-et-Moselle, la Marne, l'Aisne, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Oise, la Seine-et-Marne, l'Aube, la Côte-d'Or, la Haute-Saône, la Haute-Marne, l'Essonne, Paris, le Val-d'Oise, les Yvelines, la Seine-Maritime, l'Eure, l'Eure-et-Loir, l'Orne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.

Météo France prévoit que quinze départements restent en vigilance orange dimanche jusqu'aux alentours de six heures : le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Oise, l'Aisne, les Ardennes, la Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Haute-Marne, les Vosges, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et le Territoire de Belfort.