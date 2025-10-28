"La famille est folle de joie !" Doudou, un chat disparu depuis 5 ans, de retour dans son foyer

Disparu depuis 5 ans, ce chat a été miraculeusement été retrouvé et rendu à sa famille. La SPA de Haguenau raconte cette histoire qui donne le sourire.

Disparu depuis cinq ans et retrouvé du jour au lendemain ! C'est l'histoire de Doudou, un chat devenu errant après avoir déserté sa famille d'accueil. Il a miraculeusement refait surface puis a été reconnu grâce à sa puce d'identification. Une belle surprise pour sa famille qui le pensait perdu pour toujours.

Cette histoire insolite s'est passée à Betschdorf, près de Haguenau, dans le Grand-Est. En 2020, le chat Doudou a disparu très soudainement. La famille attristée n'a pourtant pas baissé les bras en gardant espoir qu'un jour ils retrouvent leur chat. Les années se sont écoulées sans que Doudou ne soit finalement retrouvé... jusqu'à cette année.

Sur un post Facebook, la SPA de Haguenau raconte l'histoire étonnante du chat. En effet, le refuge raconte qu'une famille d'accueil, affiliée à l'association, avait décidé de venir en aide à un chat errant qui traînait habituellement dans un quartier de Betschdorf. Le chat n'était pas en mauvaise santé, car une voisine prenait soin de lui donner à manger, mais il avait cependant une allure étrange : "Son dos était recouvert d'énormes bourres de poils, formant une véritable carapace de tortue", décrit la SPA.

Avec du temps et de la persévérance, les bénévoles et la voisine ont réussi à attraper le chat. Lorsque l'animal a été remis sur pattes à la SPA, les bénévoles ont découvert quelque chose d'étonnant : "Et là, grosse surprise, le chat était pucé", s'étonne la SPA leur post Facebook. Le chat n'était autre que Doudou, porté disparu depuis 2020.

L'association s'est donc empressée de contacter ses propriétaires. Cela n'a pas été compliqué puisque la famille s'était assurée de continuer de mettre à jour ses coordonnées sur I-CAD, le site d'identification des Carnivores Domestiques. Le chat avait été adopté à la SPA il y a plusieurs années. La surprise fut totale pour les propriétaires qui pensaient Doudou perdu à jamais. "Toute la famille est folle de joie de l'avoir retrouvé, et nous aussi" se félicité la SPA.